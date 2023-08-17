中美持續緊張 王毅再對南亞釋善意

在中美對抗持續之際，北京當局持續鞏固與周邊國家關係。大陸外交部長王毅昨日在中國—南亞博覽會開幕致辭時表示，中國和南亞國家山海相連、命運相繫，中方歡迎南亞國家繼續搭乘中國發展快車，分享中國發展紅利。

第七屆中國—南亞博覽會（簡稱「南博會」）是新冠疫情爆發以來，首次全面恢復實體舉辦。人民日報指出，二○一三年首屆南博會召開時，中國和南亞國家貿易總額不足千億美元，但二○二二年已接近兩千億美元，十年間年均增長達百分之八點三。

報導稱，中國大陸已經連續多年成為巴基斯坦、孟加拉、馬爾地夫等國的最大貿易夥伴。南亞國家的水產品、茶葉、堅果等深受大陸消費者喜愛，對華出口不斷增加。

王毅也對中國與南亞合作提出「四個深化」建議：深化戰略互信、深化互聯互通、深化經貿合作、深化人文交流。

王毅呼籲，雙方在國際和地區事務中相互支持，攜手倡導開放的區域主義，構建更加緊密的區域合作，共同維護發展中國家利益，共同捍衛國際公平正義。

王毅並提出，推進中巴經濟走廊、中尼跨境鐵路等骨幹通道建設，加快推進關鍵通道、關鍵節點和重點工程建設，推動區域經濟循環暢通升級。

王毅甫於日前出訪新加坡、馬來西亞與柬埔寨，與至少十二名南亞政要會面。他向新加坡總理李顯龍提到，美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持台獨勢力「倚美謀獨」，衝撞大陸的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對大陸的單邊保護主義。

「這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素」，王毅說。

針對近日與菲律賓的仁愛礁爭議，王毅強調，美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，「希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中」。

王毅還在柬埔寨，對即將交棒首相一職給兒子的洪森提到，自己於此際到訪，就是要表明北京「對柬埔寨的未來充滿信心，對於中柬關係的前景更充滿信心」。

就具體合作而言，柬埔寨候任首相洪瑪奈表示，期待與大陸儘快商簽新版構建柬中命運共同體行動計畫；大陸與新加坡也將於今年內舉行副總理級雙邊合作機制會議。