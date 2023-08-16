恰逢2024大選 陸委會指中共恐搬出「傳家寶」俟機介入

台灣將逢總統大選，面對國際和兩岸關係持續複雜，陸委會16日發布今年第二季「中國大陸情勢報告」研判，未來中共除持續迫台接受其政治框架外，將廣邀台人赴陸營造兩岸心靈契合，甚不排除對台「大興調查研究」，俟機「介選（指介入台灣選舉）」。

陸委會就2023年第2季中國大陸情勢提出書面報告，在16日公布內容重點摘要的「 對台工作」中，作出上述表示。

所謂「大興調查研究」，一向被中共視為解決問題的「傳家寶」，例如中共中央辦公廳今年3月發布「在全黨（中共）大興調查研究工作方案」中，就直言中國大陸各種困難問題比以往更嚴峻複雜，迫切需要透過各種課題的調查研究，「找到破解難題的辦法和路徑」，並規定六個調查研究的步驟，依序是提高認識、制定方案、開展調研、深化研究、解決問題、督查回訪。

據陸委會報告，近期中共召開「對台工作會議」，除重申習思想與「總體方略」外，並部署「五個要」為今年對台工作重點，以掌握兩岸關係主導權和主動權。

在兩岸交流方面，陸委會稱，中共持續操作旅遊議題，先透過片面恢復台灣旅行團赴陸旅遊，再藉開放大陸團客赴78國旅遊、但排除台灣的手法，企圖施壓我政府解除台灣團客赴陸禁令，並將當前兩岸交流障礙歸咎我方。

報告說，此段時間，中共持續推動「大交流、大統戰」，除邀訪我各界人士赴陸，宣傳對台政治主張外，並舉辦「海峽論壇」、「兩湖論壇」，前者宣稱五千人參加，企營造兩岸交流熱絡氛圍，惟實際參與人數不如疫前，顯示對台統戰效果弱化，後者則透過採購台灣農特產品，釋放認同「九二共識」紅利，操作區隔對待。此外中共利用暑期舉辦多場青年交流活動，拉攏台青赴陸學習、工作。

國際方面，陸委會報告稱，中共利用美中恢復高層溝通對話之機操作「經美制台」策略，劃設台灣問題紅線，企鞏固其「一中原則」及削弱美方挺台力道。另為避免台美互動合作進階，中共除反對美台官方往來，促美停止軍售、軍事聯繫外，並以「採取必要措施捍衛主權和利益」為名，遂行對台軍事威懾，展現「反獨、反干涉」。

就大陸內部情勢，陸委會報告提到，7月以來重慶、京津冀及東北等多地豪雨成災，中共總書記習近平未親赴前線勘災遭網民質疑。另，大陸多名中管幹部落馬，對軍隊進行廉政調查，推動維穩源頭治理，及經濟成長低於預期等。

陸委會報告還提到，對外關係上，中共除持續深化促和形象外，亦藉高層出訪與邀訪拉攏夥伴，顯示大國博弈情勢依舊險峻，惟美中與歐中關係均略有緩和；軍事動態及區域安全方面，習或因瓦格納兵變更警惕掌軍風險，6月香格里拉對話顯示美中尋求雙邊關係止跌回穩；港澳情勢方面，中共中央港澳辦主任夏寶龍赴港、澳考察、強調國安，凸顯中共中央全面管治。