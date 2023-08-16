賴清德返台後再軍演？中國：密切追蹤發展

（德國之聲中文網）台灣副總統賴清德出訪南美國家巴拉圭，週二（8月15日）出席該國新任總統的就職典禮，接著將過境美國舊金山，再返回台灣。同日，彭博社刊出對賴清德的專訪，內容提及他對「台灣獨立」及兩岸關係的主張，中國外交部、國台辦分別對此做出回應。

在彭博社的專訪中，賴清德表示台灣已是以「中華民國」為正式名稱的主權獨立國家，且「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，因此台灣並無宣佈獨立的必要。對此，中國國台辦發言人表示，賴清德的「台獨」思想冥頑不化，此次藉「過境竄美」鼓譟「台獨分裂謬論」，顯示他是一個「徹頭徹尾的麻煩製造者」，只會給台灣帶來兵凶戰危。

在中國外交部例行記者會上，面對記者提問中方會否在賴清德18日訪美返台後，對台灣立即展開大規模軍演，發言人汪文斌再以「麻煩製造者」稱呼賴清德，並稱此次賴清德在美從事政治活動，是「美台勾連以『過境』為幌子安排」，違反「一中原則」。

汪文斌批評，「台灣當局企圖『倚美謀獨』，美方執意『以台制華』」是「當前台海局勢持續緊張的根本原因」，呼籲美方停止與台灣任何形式的官方往來。他表示，中方密切追蹤事態發展，並將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

面對中國批評，人在巴拉圭的賴清德也做出回應。綜合台媒報導，賴清德向隨團記者表示，「中國不必把過境作為文攻武嚇藉口」，並批評「不管疑賴論或疑美論」都是中國藉以「分化台美、創造錯誤認知」的政治宣傳，也重申兩岸對話、合作的可能。

針對中國軍方動態，台灣國防部發言人孫立方15日表示，台灣此次沒有見到「相對大規模」的演習或行動，但不代表台軍將放鬆防衛或備戰的決心。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）同日也重申，過境符合美國長期的政策與做法，呼籲北京勿藉故挑釁。

賴清德出席巴拉圭總統就職典禮

巴拉圭是台灣在南美洲目前唯一的邦交國。15日，賴清德出席了巴拉圭新任總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯貝尼亞）的就職典禮，席間與多國政要同台，亦與美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）等人互動。

潘尼亞發表就職演說時兩度提到台灣，並表示巴拉圭將以地緣政治眼光，來建立聯盟及合作，尋求衡平協議，而台巴之間的友誼及合作正是例證之一。

然而，路透社報導指出，潘尼亞的政黨因支持延續與台灣的外交關係，而損害了巴拉圭對中國的穀物出口，可能讓潘尼亞在國內面臨壓力。

（路透社、美聯社、中央社等）

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