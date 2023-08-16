大陸暑期出遊熱 國內外雙增溫

中國在線旅遊平台去哪兒14日披露的大數據顯示，7月以來，中國國內熱門城市機票預訂量較2019年同期增長四成。從平台機票提前預訂情況來看，北京、成都、上海、重慶、深圳、廣州、昆明、西安、杭州、長沙等城市位居前列。

中新社報導，隨著暑期「下半場」來臨，大陸國內機票方面，8月4日國內離港旅客量超過「五一」節前高峰，創下年度最高紀錄。

出境遊再次迎來利好消息。近日，中國再度發布出境團隊旅遊業務國家和地區名單，韓國、日本、美國、英國、德國、土耳其等熱門目的地均在列，出境跟團遊目的地再擴大。至此，出境跟團遊國家和地區由此前的60個擴展至138個。

去哪兒數據顯示，平台上出境遊預訂量已恢復至疫情前的五成以上，熱門目的地為：泰國曼谷、韓國首爾、中國香港、日本東京、日本大阪、新加坡、馬來西亞吉隆坡、中國澳門、韓國濟州島、泰國普吉。

去哪兒大數據研究院研究員蕭鵬分析說，航班供給一定程度上影響出行熱度與價格，今年暑期飛往東南亞、港澳、日韓等地的航班較多，隨著出遊熱度攀升，部分航司也針對東南亞線路推出優惠活動，從價格上看，今年暑期東南亞地區機票價格比2019年同期低。

除了出境遊，暑期「下半場」，大陸國內的「文史景區」、「冰雪遊」也較受歡迎。去哪兒平台數據顯示，截至8月13日，今年暑期名勝古跡類景區門票預訂量較2019年同期增長43%。持續的高溫天氣下，不少民眾選擇前往室內雪場避暑，7月1日至8月13日室內滑雪滑冰景點門票銷量較上月同期增長187%。