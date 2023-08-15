中國衛健委談醫藥反腐 整治以權尋租等6方面問題

中國國家衛健委今發布「全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作」有關問答指出，這次集中整治的內容重點在6方面，包含以權尋租、帶金銷售等；同時表示，一些學術會議仍正常進行，未受影響。

中國官方正強力進行醫藥反貪腐運動。據中國官媒央視新聞報導，中國國家衛健委今天揭露相關訊息，指國家衛生健康委會與教育部、公安部、審計署、國務院國資委、市場監管總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局、國家藥監局等9部門，共同啟動了為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

其中以問題為導向，聚焦醫藥行業「關鍵少數」和關鍵崗位，堅決整治違規違紀違法行為，構建風清氣正的行業氛圍，為醫藥衛生事業「高質量發展」提供保障。

中國國家衛健委並提及這次整治的內容重點在6個方面。

一是醫藥領域行政管理部門以權尋租；二是醫療衛生機構內「關鍵少數」和關鍵崗位，以及藥品、器械、耗材等方面的「帶金銷售」；三是接受醫藥領域行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；四是涉及醫保基金使用的有關問題；五是醫藥生產經營企業在購銷領域的不法行為；六是醫務人員違反「醫療機構工作人員廉潔從業九項準則」。

中國衛健委表示，已注意到有一些學術會議在醫藥領域反腐的形勢下，宣布暫停、延期，但同時也有一些學術會議正常進行、未受影響。

中國衛健委指出，「規範開展的學術會議和正常醫學活動是要大力支持、積極鼓勵的。需要整治的是那些無中生有、編造虛假學術會議的名頭，進行違法違規利益輸送，或者違規將學術會議贊助費私分的不法行為」。