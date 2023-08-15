快訊

「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

勞退基金回血大賺3千億 AI股持不多為何賺翻？

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海問題是民主與威權較量？星國副總理：這想法很危險

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）。（歐新社）
新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）。（歐新社）

新加坡《聯合早報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財14日在紀念前總理李光耀100歲誕辰的「重新創造命運」會議上，針對台海問題表示，有人將台灣與烏克蘭相提並論，指烏克蘭的今天就是台灣的明天，也有人把台海問題視為民主與威權之間的意識形態較量。「這些都是危險的想法。」

黃循財認為台海問題沒有簡單的答案，新加坡希望各方保持克制、維持現狀，任何對現狀的改變都應該以和平且非強迫的方式進行。他同時強調，這類改變需要很長的時間才能夠發生，這也是為什麼海峽兩岸保持接觸非常重要。

在談及中美關係與全球貿易上，美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃循財表示，以前各國開展業務不一定要成為「朋友」，相互依賴是為了實現更大的穩定。但現在全球自由貿易、經濟合作共贏共識正在變化。他以麥當勞「和平理論」為例，指出兩個都擁有麥當勞特許經營權的國家從未發生過戰爭。

「現在，相互依存已經成為一個壞詞。人們擔心相互依存會造成脆弱性，並且擔心相互依存會被武器化」。黃循財說，這轉向另一個極端的風險，各國在彼此成功的利益會越來越小。

黃循財表示，目前全球經濟並非以效率為依據，而是以地緣政治和安全考慮為基礎，「這要付出代價」。他補充說明，付出的代價將是更低效率、更多成本與長期通膨。他也擔憂這種外部環境對於像新加坡這樣的小國而言越來越不友善。

黃循財 新加坡 台海

延伸閱讀

新加坡壹蘋新聞網損益兩平 旗下SoundOn同步擴充國際市場

王毅晤李顯龍 批美衝撞中國紅線

新加坡政壇連爆醜聞 副總理宣示決心

李家超訪東協 首站會李顯龍 爭取支持香港加入RCEP

相關新聞

反間諜法引台商外企擔憂 陸商務部：合法經營不需擔心

大陸官方在中共二十大後推出新修訂的《反間諜法》，引發包含台商在內的外企擔憂。對此，商務部外國投資管理司司長朱冰14日在大...

台海問題是民主與威權較量？星國副總理：這想法很危險

新加坡《聯合早報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財14日在紀念前總理李光耀100歲誕辰的「重新創造命運」會議上，針對台...

日本投降78周年 新華社發文：警惕日本新軍國主義動向

1945年8月15日，日本宣布無條件投降。而在日本投降78周年之際，大陸官方通訊社新華社14日晚間發表題為「歷史不得遺忘...

地產模範生財務危機 中國浮現「誰來買房」恐慌

繼恒大集團之後，大陸地產界的模範生「碧桂園」也爆雷了。上周一，碧桂園證實，無法如期支付兩筆美元債券的利息。這兩筆美元債總面值10億美元，分別定於2026年和2030年到期。數日後，碧桂園又於12日深夜公告，11檔大陸境內公司債券14日起暫停交易。這11檔債券合計存續規模約人民幣157.02億元（約合新台幣691億元），均將於2024年6月底到期。

參加莫斯科國際安全會議 李尚福出訪俄與白俄

大陸國防部昨宣布，大陸國務委員兼國防部長李尚福昨赴俄羅斯，參加莫斯科國際安全會議，並將訪問白俄羅斯。針對中俄近期軍事交流...

外企憂「反間諜法」 陸商務部稱合規就不用擔心

大陸修訂《反間諜法》已經實施，不過外國企業相關疑慮仍存在，對此大陸商務部強調，「企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦