台海問題是民主與威權較量？星國副總理：這想法很危險

新加坡《聯合早報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財14日在紀念前總理李光耀100歲誕辰的「重新創造命運」會議上，針對台海問題表示，有人將台灣與烏克蘭相提並論，指烏克蘭的今天就是台灣的明天，也有人把台海問題視為民主與威權之間的意識形態較量。「這些都是危險的想法。」

黃循財認為台海問題沒有簡單的答案，新加坡希望各方保持克制、維持現狀，任何對現狀的改變都應該以和平且非強迫的方式進行。他同時強調，這類改變需要很長的時間才能夠發生，這也是為什麼海峽兩岸保持接觸非常重要。

在談及中美關係與全球貿易上，美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃循財表示，以前各國開展業務不一定要成為「朋友」，相互依賴是為了實現更大的穩定。但現在全球自由貿易、經濟合作共贏共識正在變化。他以麥當勞「和平理論」為例，指出兩個都擁有麥當勞特許經營權的國家從未發生過戰爭。

「現在，相互依存已經成為一個壞詞。人們擔心相互依存會造成脆弱性，並且擔心相互依存會被武器化」。黃循財說，這轉向另一個極端的風險，各國在彼此成功的利益會越來越小。

黃循財表示，目前全球經濟並非以效率為依據，而是以地緣政治和安全考慮為基礎，「這要付出代價」。他補充說明，付出的代價將是更低效率、更多成本與長期通膨。他也擔憂這種外部環境對於像新加坡這樣的小國而言越來越不友善。