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參加莫斯科國際安全會議 李尚福出訪俄與白俄

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
俄國防長蕭依古（左）4月和大陸防長李尚福（中）在莫斯科會面。歐新社
俄國防長蕭依古（左）4月和大陸防長李尚福（中）在莫斯科會面。歐新社

大陸國防部昨宣布，大陸國務委員兼國防部長李尚福昨赴俄羅斯，參加莫斯科國際安全會議，並將訪問白俄羅斯。針對中俄近期軍事交流頻繁，大陸國防部稱，中俄兩軍合作公開透明。

大陸國防部發言人吳謙昨宣布，應俄羅斯國防部長蕭依古、白羅斯國防部長赫列寧邀請，李尚福於八月十四日至十九日赴俄羅斯，出席第十一屆莫斯科國際安全會議，並將訪問白羅斯。

在俄期間，李尚福將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門高層；訪白俄羅斯期間，將與白俄羅斯國家和軍隊高層會見、會談，參訪軍事單位。

李尚福今年七月曾在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫，並表示希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演、聯巡、聯賽，拓展專業領域務實合作。

中俄兩軍七月下旬舉行第三次海上聯合巡航，日方表示，中俄艦艇編隊經宗谷海峽進入鄂霍次克海，日本海上自衛隊派艦機跟蹤監視。美眾議院軍事委員會主席稱，中俄海軍編隊在阿拉斯加附近進行聯合巡航旨在「恐嚇」美國。

吳謙回應，此次海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，全程位在公海航行，行動不針對第三方。日方近距離跟蹤監視是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件，敦促日方停止毫無實際意義的干擾。

白俄羅斯 國防部 李尚福

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