辦港人身心健康講座 台港策進會：協助港生安心就學
協助港生安心就學、適應校園生活，財團法人台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合作，在六都辦理「港人身心健康及生活輔導講座」共計六場次，陸委會澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水14日出席台北場講座時表示，政府非常重視港生身心健康及在台適應情形，因此舉辦系列健康講座，透過專業人士交流分享，增進相關助人工作者對香港社會文化及港生處遇的瞭解。
據台港策進會，「港人身心健康及生活輔導講座」共計六場次，於8月14日至9月21日期間，分別在六都辦理，邀請地方政府社工師、心理師及各大專院校助人工作者參加，協助相關人員瞭解香港社會文化，以利覺察在台港生身心健康情況，適時提供輔導與協助。
盧長水14日出席台北場講座致詞時表示，因近年香港情勢變化，許多港人選擇以就學、就業等方式來台，其中就學人數持續維持相當規模，目前在台就讀大專院校港生有9,069人，佔僑生（含港澳生）人數的首位。
他說，政府非常重視港生身心健康及在台適應情形，而校內社工師、心理師、輔導老師等，是港生在校園重要的支持系統，因此舉辦系列健康講座，透過專業人士交流分享，增進相關助人工作者對香港社會文化及港生處遇的瞭解。期盼透過公私協力，共同陪伴港生在台安心就學。
本日講座邀請在台港人曾志豪老師講授「香港情勢與現況」、諮商心理師講授「心理創傷知情與療癒」及辛曉雲社工師講授「社會工作者協助香港學生之角色與處遇」，並透過與會者分組意見交流，讓助人工作者對於案例協處進行專業討論。
台港策進會表示，本系列講座將陸續於新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市舉辦，與大專院校助人工作者建立更多交流互動，期能更加完善對在台港生身心健康的照顧及服務，協助他們融入校園、適應社會。此外，策進會亦提供港人第一線諮詢服務，有關港人居留定居、生活或心理適應困擾，可轉介「台港服務交流辦公室」，會有專人提供協助。關於本系列講座活動詳情及各場次報名資訊可參閱中華青年交流協會網站。
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