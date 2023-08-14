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副總統賴清德出訪 解放軍在多個海域展開演練

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍海軍直-20反潛直升機。（取自解放軍東部戰區官方微博）
中共解放軍海軍直-20反潛直升機。（取自解放軍東部戰區官方微博）

副總統賴清德12日出訪後，中共解放軍近日在東海、渤海、黃海、南海等多個海域密集展開軍演，並強調時刻準備戰鬥。其中，東部戰區海軍航空兵某部組織跨晝夜長航時反潛訓練，東部戰區空軍航空兵某旅亦開展大強度飛行訓練。

東部戰區微博13日發布有關直擊東部戰區練兵備戰現場消息稱，東部戰區海軍航空兵某部組織跨晝夜長航時反潛訓練近日火熱展開，聲稱以創新戰法訓法，錘煉反潛戰力。

該消息還同時配有反潛機在白天和夜晚起降的照片，從照片看，相關軍演的反潛戰機分別為空警-500H預警機、運-8反潛巡邏機和海軍直-20反潛直升機，均為中共海軍近年新裝備的空中新型作戰力量。

大陸軍事評論員宋忠平向香港文匯報表示，解放軍近日密集演練是對美台勾連和「台獨」勢力是一種警告。他指出，解放軍現在的軍事演練基本上都是在幾個海域同步演練，這是因為考慮到未來一旦因台海問題爆發軍事衝突，戰事可能會延伸到各個海域。

「尤其是美國等域外國家如果一旦介入，這場軍事衝突必然規模擴大」，宋忠平說，解放軍必須要立足於在更大範圍內來應對來自於域外國家的挑釁行為，所以現在在各個海域都在舉行大規模的軍事演練。

宋忠平同時建議，解放軍要加強針對美國等域外國家介入對台軍事鬥爭的準備。

解放軍 海軍 美國

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