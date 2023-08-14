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政治審查維穩 大陸AI也要走社會主義路線

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國將限制美企對中國在人工智能、半導體等領域的投資。中國反擊稱，如美國脅迫盟友，中方將堅決反對。(Getty Images)
美國將限制美企對中國在人工智能、半導體等領域的投資。中國反擊稱，如美國脅迫盟友，中方將堅決反對。(Getty Images)

AI時代，各種詐騙手法層出不窮。大陸為此制定《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，將於今年8月15日實施。路透
AI時代，各種詐騙手法層出不窮。大陸為此制定《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，將於今年8月15日實施。路透
中國大陸「生成式人工智能服務管理暫行辦法」明日生效施行，辦法側重於人工智慧不得顛覆政權、危害國家安全，強調人工智慧也要走社會主義路線。外界分析，該法多條列概念性名詞或政策大方向較籠統，實際上路後行政機關將握有彈性裁量權，禁區不明恐變成「監管風險」。

「生成式人工智能服務管理暫行辦法」是由大陸網信辦聯合公安部共七部門遵循「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」、「科學技術進步法」等現有法規來制定，要求生成式人工智慧的使用者與服務提供者，皆應遵守法律法規的要求。

該法規定，提供生成式人工智慧服務的平台應依法承擔「網絡信息內容生產者責任」，履行網絡信息安全義務，且應依法配合當局開展監督檢查工作，若出現情節嚴重或拒不改正的不合規行為，將被暫停提供相關服務，並被追究刑事責任。

與各國同樣對暴力、仇恨、色情設限外，大陸特別為政治敏感領域畫上紅線。該法第四條規定，生成式人工智能服務須遵守「堅持社會主義核心價值觀」，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度、危害國家安全和利益、損害國家形象、煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定。

美國之音報導，中山大學政治所副教授陳至潔表示，大陸的大型生成式人工智慧系統裡的訓練資料，基本上都是「已被過濾的」資料，凡是不利於中共的言論或資訊，就不會被放到訓練資料庫裡，但這可能對大陸衝刺人工智慧技術帶來掣肘。陳至潔指出，因為愈是強大的人工智慧，就必須被餵以更多資料訓練，若訓練受限，分析結果可能偏誤。

紐約時報引述研究大陸人工智慧領域專家、卡內基國際和平基金會研究員希恩的話形容，生成式人工智慧給中共的兩個主要目標製造了矛盾：一個是控制訊息，一個是在人工智慧方面領先。

美國之音報導，儘管大陸屬AI立法方面走在各國前沿的國家之一，但因其將主要精力放在對AI內容的政治審查，以維穩優先，打擊詐騙等犯罪被放在次要位置。

美國 中共 紐約時報

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