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籲排除障礙 陸外交部：中日關係處於改善發展關鍵階段

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人11日表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段，呼籲日方同中方維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙。（路透）
大陸外交部發言人11日表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段，呼籲日方同中方維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙。（路透）

今天（8月12日）是中國大陸與日本簽署中日和平友好條約45週年紀念日，大陸外交部今以發言人答記者問名義，針對中日關係今後發展作出評論。發言人特別強調，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段，呼籲日方同中方維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙。

據大陸外交部網站12日消息，有記者提問「今天是中日和平友好條約締結45週年紀念日。中方對締約的意義與這幾十年中日關係有何評價？對中日關係今後發展有何期待？ 」發言人作出上述表示。

發言人說，45年前，中日兩國締結和平友好條約，以法律形式規定中日應當堅持和平、友好、合作，為雙方交往確立了永不過時、歷久彌新的原則和方向。

發言人又說，45年來，中日關係取得長足發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，也有力促進了地區和世界的繁榮穩定

發言人明確點出，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段。他強調，希望日方同中方一道，以紀念締約45週年為契機，重溫條約精神，恪守條約共識，維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

此前，中國大陸駐日大使吳江浩10日出席在東京舉行的中日和平友好條約締結45週年紀念大會，吳江浩在致詞時表示，友好是兩國根本利益之所繫，是經受歷史和現實反複檢驗的唯一正確選擇，並呼籲，要理直氣壯高舉友好旗幟，切實遵循中日四個政治文件原則，合力維護兩國關係大局。

吳江浩還提到，日本國內一些人正在渲染「中國威脅」，煽動「台海有事」，甚至揚言要強化威懾力，要立足於戰，這是危險言論。如受其所惑，日本將再次被帶入歷史歧途。

日本 外交部

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