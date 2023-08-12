知情人士：一帶一路峰會不邀發達國家，西方不必自作多情

大陸《環球網》報導，中國大陸將舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。在中方正同合作夥伴緊密溝通、論壇詳細信息尚未公佈的情況下，一些外媒頻繁唱衰「一帶一路」倡議，炒作部分發達國家領導人將不會出席論壇。一名熟悉論壇籌備情況的知情人士11日對《環球時報》表示，本屆高峰論壇邀請的絕大多數是發展中國家領導人，外媒所提到的一些發達國家領導人本就不在邀請之列，「迴避與會」的說法並不成立」。

該知情人士說，「一些西方媒體和個別人士大可不必自我貼金、自作多情，高峰論壇的成功與否不取決於發達國家與會的數量。」他透露，中方舉辦本屆高峰論壇的核心目的是共謀發展，且共建一帶一路的參與方以發展中國家為主，因此受邀與會的絕大多數國家領導人來自發展中國家。

報導稱，有美媒近日宣稱，「答應與會（第三屆一帶一路國際合作高峰論壇）的外國官員目前不及預期」。相關報導聲稱，歐洲正「迴避」參加本屆論壇，法國總統馬克宏、德國總理蕭 、義大利總理梅洛尼 等歐洲國家領導人暫未有出席論壇的計劃。這名知情人士表示，實際上，中國並未向相關報導提及的一些發達國家領導人發出與會邀請。而在沒有收到邀請的情況下，「迴避與會」的說法並不成立。事實上，在了解到高峰論壇將於今年舉辦後，很多國家主動聯繫中方，表達其領導人希望獲邀參加高峰論壇的強烈意願。

據知情人士透露，對於高峰論壇的邀請名單，中方還在統籌考慮中，「高峰論壇不會只舉辦三屆，有的國家領導人可以參加本屆論壇，有的可以參加下一屆。中方希望與會國家領導人都有充分錶達、深入交流的機會，並得到周到的安排。」

上述知情人士表示，「一帶一路」國際合作高峰論壇論壇的大門對所有真心實意致力於地區與全球互聯互通，致力於國際經濟合作，致力於發展中國家共同發展，致力於聯合國2030年可持續發展議程的國家、地區、機構、工商界和國際組織開放。

「雖然中方尚無計劃邀請相關報導提及的發達國家領導人與會，但這些國家的其他人士如果希望出席本屆高峰論壇框架內的相關活動，中方持開放歡迎的態度，並會結合整體安排統籌考慮」。該知情人士說，「如果他們不願意來也無所謂。一些西方媒體和個別人士大可不必自我貼金、自作多情，高峰論壇的成功與否不取決於發達國家與會的數量。」

今年是一帶一路倡議提出十週年。北京外國語大學國際關係學院教授宋微表示，中方將藉第三屆一帶一路國際合作高峰論壇的契機，與有關各方一道推動“一帶一路”取得更豐碩的成果，並為全球經濟復甦和可持續發展注入新動能。

宋微表示，一帶一路倡議是中國發起、各方共建、世界共享的優質公共產品，中方從不把自己的想法強加於人，更不夾帶地緣政治私貨。作為開放包容的國際合作平台，一帶一路推動的是更加包容、普惠、平衡的全球共同發展。在一個個事實面前，任何抹黑一帶一路倡議以及中國同共建國家合作的謊言謬論都將不攻自破。