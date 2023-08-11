陸商務部報告批美違反世貿規則 卻因「這事」提到台灣

大陸商務部11日發布89頁的「美國履行世貿規則義務情況報告」，劍指美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈。不過報告內文卻有一處提到台灣，原因曝光。

這份報告除了前言與結語外，還包含三大部分。第一部分從四個方面對美國履行世貿組織規則義務情況進行總體評價；第二部分則結合世貿組織規則以及美國在世貿組織協定項下的承諾，對美國11個關鍵領域採取的經貿政策措施表達關注；第三部分則闡述了中國大陸與其他成員，共同糾正美國違規及破壞多邊主義行徑的努力。

提到台灣的部分出現在第二部分「對美國政策措施的具體關注」的第4項「貿易救濟」，其中的第7點「日落複審」制度。報告提到，此制度是通過對反傾銷或反補貼措施定期複審，以及時終止已無必要繼續維持的措施，但日落複審在實踐中已經被美國當作維持反傾銷與反補貼措施的工具。

而因為大陸方面主張「一個中國原則」，因此報告將台灣與美國之間的反傾銷爭議納入，內容指出，美國自1984年5月對台灣的碳鋼管產品採取的反傾銷措施已歷時近39年。

報告中所謂的碳鋼管產品，即薄壁矩形鋼管（Light-Walled Rectangular Pipe and Tube），主要用於機械製造與建築上，也運用在太陽能發電板的支架，以及汽車底盤等。

據悉，美國商務部於1989年起對產自台灣的薄壁矩形鋼管課徵反傾銷稅，並曾於2000年、2006年、2012年，3度延長對相關產品的反傾銷徵稅令。我國經濟部貿易局曾於2017、2022年提出日落複審的申請，但美國商務部認定，倘撤除該反傾銷稅措施，將導致傾銷之持續或再次發生，故維持課稅。

大陸商務部的報告指出，過去10年間，美國發起的日落複審調查共668起，裁定日落的有50起，佔比僅7%。而美國實施措施時間最久的反傾銷措施為1978年12月對日本預應力混凝土鋼絞線產品的措施，至今已經持續了44年。