中國報告批美破壞多邊貿易體制、實施單邊霸凌等4行徑

大陸商務部11日發布「美國履行世貿規則義務情況報告」，劍指美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈。

這是大陸商務部首次對美國履行世界貿易組織（WTO）規則與義務進行概況梳理及總體評價，報告長達89頁。央視新聞報導，報告直指，美國作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入癱瘓，是「多邊貿易體制破壞者」；美國長期以國家安全、人權和強制技術轉讓等為由，對其他成員採取單邊措施，任意加徵關稅，濫用貿易救濟，並利用其在經貿領域的優勢地位脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求，是「單邊主義霸凌行徑實施者」。

報告又指，美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是「產業政策雙重標準操縱者」 ；美國挑動「脫鉤」、「斷鍊」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

長達89頁的報告除了前言與結語外，還包含三大部分。第一部分從四個方面對美國履行世貿組織規則義務情況進行總體評價。報告指出，美國作為多邊貿易體制的重要創立者和主要受益者，理應發揮表率作用，遵守規則、履行承諾、維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

然而，報告批評，美國自2017年以來為了轉嫁國內矛盾，以「美國優先」為出發點，無視世貿組織規則與成員的期待，大搞單邊主義、保護主義和霸凌主義，對多邊貿易體製造成嚴重衝擊。

報告第二部分則是對美國政策措施的具體關注。該部分結合世貿組織規則以及美國在世貿組織協定項下的承諾，對美國11個關鍵領域採取的經貿政策措施表達關注，包含關稅和非關稅壁壘、產業補貼、農業補貼、貿易救濟、標準和技術法規、服務貿易、知識產權、出口管制與經濟制裁、投資審查政策、購買美國貨和國際經貿合作中的歧視性安排。

報告第三部分闡述了中國大陸與其他成員，共同糾正美國違規及破壞多邊主義行徑的努力，包括堅持真正的多邊主義、積極推動恢復上訴機構、堅定維護發展中成員合法權益、用好世貿組織審議監督職能和維護爭端解決機制權威性等。

報告結語則寫道，希望報告有助於敦促美國踐行承諾、遵守規則，並早日真正回歸以規則為基礎的、開放、透明、包容、非歧視的多邊主義大家庭，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性發揮其應有作用。

大陸商務部也以世貿司負責人答記者問形式發布新聞稿。該負責人說，美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，卻對世貿組織的改革和發展進程產生嚴重的破壞性影響，損害成員的共同利益。中方願藉發布報告的機會呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，積極維護多邊貿易體制的權威性、完整性和有效性。