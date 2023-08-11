旅行業不滿兩岸觀光進展　陸委會控對岸一再拒絕

大陸昨宣布進一步開放出境團隊旅遊，但仍未包含台灣，有旅行社業者對兩岸觀光開放進度不滿，揚言抗爭，質疑我方未推動兩岸主管部門接觸洽商等。對此，陸委會11日強調，是陸方拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

對於我方立場，陸委會指出，疫情趨緩後，政府主張在維護兩岸人民旅遊安全及整體利益情況下，健康有序地重啟兩岸旅遊交流，也一再透過兩岸既有管道及旅行業者向陸方提議，在雙方進行溝通安排妥適後，採雙向互惠的方式，循序推動兩岸觀光旅遊交流。

陸委會認為，陸方雖在日前宣布，同意開放我方觀光客組團前往大陸旅遊，但是卻未同意相對開放大陸人民組團來台觀光，也拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

因此，陸委會表示，我們歡迎大陸人民來台觀光旅遊，親身體驗台灣社會及風土民情。陸委會重申，「我們仍期待大陸方面早日正面回應我方所提雙向互惠的主張，雙方透過既有管道做好妥善安排，早日促成恢復兩岸人民觀光交流活動」。

對於相關背景，陸委會說明，陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「鑒於當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停陸客來台自由行，迄今都未恢復。其後因Covid 19疫情，大陸方面又宣布自2020年1月24日起暫停全國旅行社及在線旅遊企業經營團隊旅遊。

陸委會說，近幾個月以來，陸方分批宣布其旅行社可以經營大陸民眾到138個國家旅遊，也另外宣布開放赴香港、澳門旅遊，但還沒有宣布可以前來台灣。