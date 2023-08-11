賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

副總統賴清德12日至18日將率團出訪友邦巴拉圭，並過境美國紐約與舊金山，外界持續關注中共是否在台海周邊舉行軍演。目前中共解放軍尚未宣布軍演計畫，不過大陸海事局11日上午發布公告指出，12日起至14日將在東海海域進行軍事演習，演習時期便正好與賴清德出訪同一日。

據大陸海事局網站11日發布的消息，中共解放軍將在8月12日中午12時至8月14日下午4時，於東海部分海域進行軍事演習，禁止船隻駛入。不過，根據目前大陸官方披露的消息，尚未能得知軍演的項目與內容。

至於軍事演習的確切範圍，將在29-47.0N、123-27.0E；29-47.0N、124-48.0E；29 -17.0N、124-48.0E；29-17.0N、123-27.0E，等四點連線的水域範圍內舉行。

副總統賴清德此次出訪將過境美國，由於時間點正逢2024總統大選前夕，身為民進黨總統候選人的賴清德此次出訪備受美中台三方關注。大陸方面，駐美大使謝峰日前曾嗆賴清德訪美猶如「像我們衝來的灰犀牛」。大陸外交部也多次將賴清德此行形容為「竄美」，表示中方堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨分裂分子」及其分裂行徑。

外界分析，對於賴清德出訪，中共預計將舉行軍演回應。今年4月，總統蔡英文出訪過境美國後，中共即宣布舉行為期三天的環台軍演。