伊朗外長：希望在成員國大力支持下 盡快加入金磚國家

大陸《環球網》綜合美國彭博社、俄羅斯塔斯社的報導說，2023年金磚峰會將於8月下旬舉行，而伊朗正在尋求南非支持，以盡快加入金磚國家合作機制。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚10日在南非行政首都普勒托利亞表示，「我們希望伊朗能在南非和其他成員國的大力支持下，獲得盡快加入金磚國家合作機制的機會。

報導稱，阿卜杜拉希揚還鼓勵金磚國家合作機制擴大吸收其他有意加入的國家。他認為，金磚國家合作機制擴員將加強該組織，他說，「土耳其、沙烏地阿拉伯、阿聯酋和印度尼西亞以及許多其他有興趣跟伊朗一起加入金磚國家合作機制的國家，都是伊朗的朋友」。

不過，阿卜杜拉希楊曾在7月接受媒體採訪時公開表示，中俄不是伊朗展開外交的唯一選擇，在亞洲方向，伊朗還會同周邊很多國家發展關係。他進一步補充，如果歐洲方向對伊朗具有利益，伊朗也將考慮與西方國家合作。引起中俄的疑慮，大陸外長王毅7月赴南非參加金磚國家安全事務高級代表會議期間，還特別與伊朗出席這場會議的最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安進會面。

2023年金磚峰會將於8月22日至24日在約翰尼斯堡舉辦。金磚國家目前包括中國、俄羅斯、印度、巴西、南非5個國家，是中、俄主導的一個國際組織，阿卜杜拉希揚的新談話似在修正先前的說法。

據新華社報導，孟加拉、埃及、伊朗、阿根廷、沙特阿拉伯、阿聯酋、奈及利亞、衣索匹亞等國近期申請加入金磚國家合作機制。7月9日，南非總統拉瑪佛沙表示，已有多個國家申請加入金磚國家合作機制，這將成為今年金磚峰會的主要議題之一。拉瑪佛沙表示，金磚峰會還將圍繞地緣局勢、加強對非洲大陸的金融支持和幫助非洲應對氣候變化等議題展開討論。