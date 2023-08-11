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大陸破獲美中情局間諜案 軍工集團曾姓人員被偵破起訴

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國安部發布破獲中情局間諜案，圖為大陸國家安全部部長陳一新資料照。（新華社）
大陸國安部發布破獲中情局間諜案，圖為大陸國家安全部部長陳一新資料照。（新華社）

據大陸國家安全部微信公眾號清晨發布「重磅」訊息，大陸國家安全機關近期破獲一起美國中央情報局間諜案。涉案的是一位大陸軍工集團的曾姓工作人員，經美國駐義大利使館官員塞斯主動結識後，與美方簽署了參諜協議，接受美方考和培訓，返國後提供大量大陸核心情報，收取間諜經費。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯上個月聲稱，美國在重建對華情報網方面「已取得了進展」，「確保我們擁有強大的人員情報能力」。大陸國安部今晨發布這則訊息，似在回敬伯恩斯的已重建中國諜報網的說法。

國安部在這則以「重拳出擊！國家安全機關破獲美國中央情報局間諜案」的訊息中稱，犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，是大陸某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

訊息稱，曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀。在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供我軍事方面敏感信息。

曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜經費。

訊息稱，國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

微信號上的訊息最後是一段「國家安全機關提示」，特別強調國家安全機關是反間諜工作的主管機關，依法打擊間諜犯罪。任何危害國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律的嚴懲。

間諜 美國 義大利

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