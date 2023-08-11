北京啟動災後重建 拚3年全面恢復

北京將按照「一年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展」的總思路，盡快啟動災後重建。

中新社報導，根據9日北京市防汛救災工作情況記者會消息，受颱風杜蘇芮影響，7月29日至8月2日，北京遭遇特大暴雨災害。北京初步統計，共接報地質災害369起，是多年平均數量的10.5倍。特大暴雨對山區基礎設施破壞嚴重，水務、電力、通信、交通設施及水利工程均受到不同程度影響。

北京市政府常務副市長夏林茂表示，北京快速搶通道路，恢復通電、通水、通訊，妥善安置受災民眾。全力救治傷員，做好生活用水和食品安全保障，保持人居環境衛生，加強環境危險因素和疾病監測，以及災區民眾心理疏導，確保大災之後無大疫。

其中，北京市房山區全部鄉鎮村已完成第一輪防疫消殺。

對受災學生開啟綠色通道，確保9月1日前按期開學。加緊開展過水房屋安全鑒定，在符合安全規定並做好消殺的前提下，有序組織民眾返家。

房屋經鑒定需要維修或重建的，為民眾解決臨時居住問題，盡快出台房屋維修或重建支持政策。

北京市門頭溝區設置1個區級、26個鎮村安置點，開展地質災害隱患點摸排和無人機勘探，嚴防次生災害。大量車輛在此次災情中受損，該區協調保險機構到受災鎮街現場辦公，快速開展查勘救援和保險理賠。將集中組織汽車經銷商主動提供服務，以更大力度為受損車主提供購車優惠，並向其發放特別消費券。

夏林茂指出，北京將統籌規劃，全面做好恢復重建，總的思路是「一年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展」，包括經過一年左右時間攻堅，基本修復影響防洪的水毀水利設施，完成損毀房屋修繕加固和農村居民自建住房原址重建。未來將用三年左右時間，全面完成災後恢復重建工作；著眼長遠、整體規劃，優化受災地區功能布局，全面提升基礎設施和基本公共服務保障水平等。

夏林茂說，北京已對水務、交通、電力、通信等水毀基礎設施恢復重建需求進行系統掌握，制定了恢復重建項目推進實施方案、資金保障方案。將盡快啟動災後重建，恢復受災民眾正常生產生活秩序，讓民眾擁有更加安全、更加美好、更加宜居的新家園。