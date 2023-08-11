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王毅回鍋首出訪 昨抵新加坡

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸外交部長王毅已於9日晚抵達新加坡。（路透）
大陸外交部長王毅已於9日晚抵達新加坡。（路透）

回任大陸外交部長的中共中央政治局委員王毅昨天起對新加坡馬來西亞和柬埔寨訪問。

大陸外交部九日宣布，應新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，王毅將於十日至十三日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國。王毅已於九日晚間抵達新加坡，這是他被重新任命為外長後的第一次出訪。

大陸外交部發言人表示，大陸期待從此次王毅的訪問行中，能與東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

馬來西亞首相安華八日曾透露，王毅將於十一日到訪馬來西亞。此次見面有可能將引進更多大陸投資至馬來西亞。

馬來西亞 王毅 新加坡

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