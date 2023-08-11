王毅回鍋首出訪 昨抵新加坡

回任大陸外交部長的中共中央政治局委員王毅昨天起對新加坡、馬來西亞和柬埔寨訪問。

大陸外交部九日宣布，應新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，王毅將於十日至十三日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國。王毅已於九日晚間抵達新加坡，這是他被重新任命為外長後的第一次出訪。

大陸外交部發言人表示，大陸期待從此次王毅的訪問行中，能與東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

馬來西亞首相安華八日曾透露，王毅將於十一日到訪馬來西亞。此次見面有可能將引進更多大陸投資至馬來西亞。