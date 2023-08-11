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潘賢掌：續為台青赴陸創造條件

聯合報／ 特派記者廖士鋒／福州報導
第十一屆海青節峰會昨在大陸福建省福州舉行。特派記者廖士鋒／攝影
第十一屆海青節峰會昨在大陸福建省福州舉行。特派記者廖士鋒／攝影

第十一屆海青節峰會昨天下午在大陸福建省福州舉行，福建省長趙龍指出，將不斷完善台灣青年來閩求學研習就業創業的政策措施以及保障機制；國台辦副主任潘賢掌則指出，「將會持續為台灣青年朋友們來大陸發展創造條件」。

福建省長趙龍在致詞中表示，今年六月中共中央與國務院訂定「關於支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，進一步完善了增進台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策制度。他透露，上半年福建新增省級台青就業創業基地五家、實習實訓基地一家。福建將致力創造更好的條件，不斷完善台灣青年來閩求學研習就業創業的政策措施，以及人才、住房、子女教育、醫療服務等保障機制，讓更多台灣青年「願意來、留得住、融得進、發展好」。

國台辦副主任潘賢掌則指出，「海峽兩岸同屬一個中國，這是台海和平的基石」。他強調，兩岸關係好，台灣才會好，台灣青年才會有光明的未來，「希望廣大台灣青年堅決反對台獨分裂勢力破壞台海和平，拒絕淪為美國以台制華的棋子、拒絕淪為台獨分裂勢力謀獨挑釁的炮灰，團結起來共同推動兩岸關係回到和平發展的正確軌道」。

福州市委書記林寶金提到，當地已先後訂定專門面向台灣人的惠台政策一六七條，福州市將會貫徹大陸中央支持福建建設兩岸融合發展示範區的部署，加快打造台胞台企登陸第一家園先行城市。

此次峰會由大陸國台辦、全國青聯、福建省政府共同主辦，大陸出席的官員還有中共福建省委副書記羅東川、共青團中央書記處常務書記徐曉、國台辦交流局長黃文濤等人；台灣則有前台北市副市長李永萍、國民黨青年部主任陳克威、國民黨中常委李昭平等人出席。據主辦單位統計，參會者共有兩岸各界人士一千多人，其中台灣青年約六百人。

福建 青年 國台辦

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