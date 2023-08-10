眾籌援助示威者 10名港人被拘捕

（德國之聲中文網）香港警署8月10日發布公告稱，當日拘捕4名男子和6名女子，年齡在26-43歲之間，涉嫌違反《香港國安法》第29條"串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全"罪及煽動暴動。

該公告稱，被捕人涉嫌串謀"612人道支援基金"，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供資助。

據港媒報道，這10人中包括天主教正義和平委員會前幹事葉寶琳以及反對新界東北發展的社運人士卓佳佳等。

港警稱，搜查了被捕人的住所以及辦公地方，並查獲有關文件及電子通訊工具，不排除會有更多人被捕。

眾籌提供法律和人道援助

"612人道支援基金"已於2021年9月停止運作。該基金成立於2019年反修例運動期間，透過眾籌向受傷、被捕、受審和在囚的示威者提供法律及人道援助，是當時最大規模的援助組織。基金的工作報告顯示，截至2021年5月底，累積總捐款達到2.3億港元，逾九成用於受助人身上。同年9月，基金宣布停收捐款並逐步停止運作。

2022年5月，作為該基金信托人的90歲天主教香港教區榮休主教陳日君、資深大律師兼吳靄儀、歌手何韻詩、學者許寶強被捕，理由是涉嫌違反《香港國安法》"串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全"，後獲保釋。11月，他們被判沒有為基金注冊社團罪名成立，罰款4000元港幣。

2021年9月，香港警方在調查"612基金"時發通告稱，以金錢或其他財物資助他人實施《香港國安法》下的罪行同屬犯罪；違反《香港國安法》是極其嚴重的罪行，切勿以身試法。

自2020年實施《香港國安法》以來，截至上月，已有超過260人被逮捕，其中79人被判有罪或等待宣判。

7月初，香港警方宣布每人懸賞100萬港幣，通緝8名知名海外民主活動人士，其中包括前立法會議員羅冠聰、許智峰等。

（美聯社、路透社、法新社）

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