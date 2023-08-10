台美貿易倡議首批協定生效 陸外交部促美立即撤銷

美國總統拜登日前簽署「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，正式生效，我外交部也形容這是兩國經貿里程碑，但中國大陸外交部10日晚間發表回應稱，敦促美方立即改弦更張，撤銷所謂「法案」，停止推進「倡議」談判，不要在錯誤道路上越走越遠。

據大陸外交部晚上10日發布內容，大陸外交部發言人就「美方將所謂『美台21世紀貿易倡議第一階段協議實施法案』簽署成法」答記者問表示，中方一貫堅決反對建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

大陸外交部發言人說，美方行徑違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，違背美方做出的僅與台保持非官方關係的承諾，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

大陸外交部發言人強調，中方維護國家主權和領土完整的意志堅定不移。「我們敦促美方立即改弦更張，撤銷所謂法案，停止推進倡議談判，不要在錯誤道路上越走越遠」。