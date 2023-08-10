賴清德出訪過境美國 陸委會籲中共勿過度反應

副總統賴清德12日將出訪巴拉圭並過境美國，外界關注中國大陸是否再對台軍演。陸委會發言人詹志宏10日對此表示，賴副總統是以擔任蔡總統特使身分前往友邦，這有前例可循，呼籲中共中共當局不必要去做過度的反應。

詹志宏說，賴副總統以擔任蔡總統特使身分前往友邦，向巴拉圭新任總統道賀，也順便過境美國。過去我國元首、副元首出訪時順便過境相關國家，這都是有前例可循、行之有年。

因此，詹志宏說，所以我們也呼籲中共當局，不必要去做過度的反應，「沒有必要」。

另，適逢台灣將大選，外界關心中共是否策動企業等介入選舉，詹志宏坦言，過去也已經表達過，「他們（中國大陸）介入我們的選舉是必然的是必然的」，也看到很多國家指控中國大陸有介入的嫌疑。

在此之下，詹志宏說，第一，包括選罷法、國安法等相關法令，我方已有具體規範，且已有一些案件產生；第二，政府相關部門會根據實際的兩岸互動，來密切關注其介選行為，嚴加偵查及防範；第三，也呼籲國人，民主制度的維護，需要大家一起來捍衛。