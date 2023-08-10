中國醫療耗材成貪腐重災區 專家：體制機制所致

中國當局最近在醫藥領域進行反腐引發震動，有醫院院長單是一台設備就收了人民幣1600萬元的回扣。醫改專家直言，醫療耗材成為貪腐重災區的背後是體制機制的問題。

中國7月28日召開全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作視訊會議以來，醫藥業掀起全面反腐風暴。中共中紀委國家監委稍早前披露，有家醫院以人民幣3520萬元（約合新台幣1.5億元）買入進口價1500萬元的醫療器械直線加速器，醫院院長吃掉1600萬元回扣，醫療耗材顯然是醫療腐敗的「重災區」。

北京大學中國健康發展研究中心主任李玲接受中新網採訪時表示，回扣現象持續已久，背後其實是體制機制的問題，因為目前給了醫院太大的自主權。

李玲指出，中國政府基本上並不管醫院的投入運行和分配，所謂的公立醫院只是名稱上叫公立，事實上政府的投入大約10%都不到，也就是90%以上的收入要靠醫院自行創收。

這位專家說，「我們醫改已經十幾年了，但是一個公立醫院的院長，基本上醫院就歸他管，醫院所有的日常運營他得自己要創收，給醫生護士發多少工資，基本上都是醫院內部要做決定的，所以你可以想像，這裡面給了他多少腐敗的空間」。

李玲透露，「醫院3000多萬進一台1000多萬的醫療器械，黑一點的可能是院長拿，其實有時也許就是醫院拿了」。

對於長期來看這次整頓可否形成「藥價讓利於民」的問題，李玲認為，這次反腐風暴力度大，民眾短期可能會因此受惠，但還需不斷進行階段性的反腐。

李玲並表示，藥品在全世界都是壟斷行業，必須規模夠大才有能力做研發，而中國藥企普遍還是小、亂、差、散，主要能力是銷售，而非研發。

李玲分析，中國「以藥養醫」制度已行之多年，實際是由跨國公司帶進中國，回扣是普遍現象，「這些年國家一直在打壓，但是層出不窮，它有各種各樣的方式來實現」。醫藥反腐要治本就需讓醫務人員「有陽光的體面的收入」，若有了體面收入仍然貪腐，就會付出極高成本。