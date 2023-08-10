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美祭對中投資限令 陸商務部：保留採取措施的權利

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國人投資於中國某些敏感技術，大陸商務部表示將保留採取措施的權利。（路透）
針對美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國人投資於中國某些敏感技術，大陸商務部表示將保留採取措施的權利。（路透）

美國總統拜登周三簽署行政命令，禁止美國投資流向中國的某些敏感技術領域，以阻止美國資本和專業知識幫助開發可能用於支持中國軍事現代化的技術。對此，大陸商務部10日發布新聞稿稱，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

大陸商務部10日上午以發言人名義發布新聞稿表示，「我們注意到美方發布對外投資審查行政令」。

新聞稿批評，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

大陸商務部同時呼籲美國，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

據美國之音報導，拜登簽署的這項行政命令，限制美國企業對中國的半導體與微電子、量子信息技術、人工智能領域的投資，並要求美國投資者向財政部通報屬於受限類別的投資。

白宮表示，之所以選擇這三類是因為它們在加速發展先進軍事、情報、監視和網絡能力方面所起到的關鍵作用。

美國 大陸商務部

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