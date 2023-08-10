領英撤出 西方社媒在陸成絕響

微軟旗下的職場社交媒體平台領英（LinkedIn）昨正式關閉中文精簡版應用程式「領英職場」（InCareer），退出耕耘近十年的大陸市場。領英的撤出標誌著西方社交媒體在大陸成為絕響，也是繼Airbnb、Kindle後，又一美國網路服務供應商離開中國大陸。

美國之音報導，領英退出大陸已醞釀許久。二○二一年領英便以營商環境「充滿挑戰」為由，表示要將大部分業務撤出中國大陸，改推無社交功能，專注對接職缺招聘的精簡版領英職場ＡＰＰ。今年五月，領英宣布調整全球戰略，並裁員包含大陸的工程、營銷團隊在內共七一六人。

領英是全球最大的職場社交平台，在二○一四年進入中國大陸，截止今年五月，大陸會員總數逾六千萬。值得注意的是，領英進軍大陸市場後，選擇配合北京當局對大陸用戶發布的內容進行審查，而備受批評。過去有幾名美國記者和活動人士稱，他們的個人資料因含有「被禁內容」遭到屏蔽。

紐約時報報導，近年隨著中共加大對網路言論的監管，二○二一年兩會期間，領英被大陸監管機構發現有內容敏感的帖子，而被批評未能管控好內容，並被要求向中共網信辦提交報告。領英發布的透明度報告亦顯示，北京當局在二○二一年度曾向領英提出過四十三次刪除內容的要求，領英只有一次沒有從命。報導指出，前些年這類要求還沒有那麼頻繁。

領英同年決定不再提供用戶發布原創內容與互動功能，報導引述資深用戶的看法指出，取消強大職場社交功能對領英來說是致命損失，因為其招聘功能完全無法和大陸本土求職網站相抗衡。

無獨有偶，全球知名律所大成律師事務所（Dentons）近日發給客戶的備忘錄表示，將剝離其中國大陸業務，以因應大陸不斷變化的監管環境，包含數據隱私、網絡安全、資本管制和治理相關的新規與要求。未來，大成將作為單獨的獨立法人實體經營，與Dentons保持「首選事務所」關係。彭博報導稱，這是大陸加強遏制重要訊息外流後，在華西方公司最重大的撤資舉動之一。

大陸近年以保障個資與遏止重要資訊外流為名，加大對網路數據領域的監管，如今年兩會期間提出組建國家數據局，七月起施行的「反間諜法」，或近日推出的「個人信息保護合規審計管理辦法」，擬要求處理超過一百萬人訊息的服務商每年接受一次合規審計，都使許多在華公司備感壓力。