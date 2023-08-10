陸醫藥反腐 傳160院長書記落馬

中國大陸近日強力推動醫藥反腐，傳出已有近一百六十名醫院院長、書記被查，導致醫藥類股大跌，並引發全行業震動，多場醫藥論壇因此喊停。有專家稱，大陸當前醫藥反腐工作已上升到國家級層面，力度堪比早前教育「雙減」，將導致中國大陸整個醫藥行業發生巨變。

中新財經指出，今年以來，中國大陸醫療機構高層「落馬」消息不斷。據不完全統計，今年初至七月底，中國大陸至少有一百五十九名醫院院長、書記等高層被查，數量超過去年全年的兩倍。僅第一季，就有六十多位醫院領導或醫療衛生系統官員被查。此外，還有眾多醫院各科室主任被查。

上海第一財經指出，七月廿一日，大陸國家衛健委等十部門聯合召開的醫藥反腐整治會議，拉開了新一輪醫療反腐行動的大幕。這場視訊會議部署開展為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

七月廿八日，中共中央紀委國家監委召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治，明確要求「堅持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件」，要對整個醫療行業形成聲勢震懾。

報導稱，接下來的十天，大陸多地多部門迅速跟進。大陸國家醫保局計畫從本月起至年底，對全大陸卅一個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團展開「全覆蓋檢查」。

包括：上海、廣西、海南等地近期已經下發醫藥界反腐文件，多地衛健部門則公布舉報電話。一位市級衛健委負責人告訴上海第一財經，「這次反腐陣勢很大，各地醫療系統都緊張起來，開始了自查自糾」。

大陸這波醫藥反腐也掃到外資藥廠。諾華中國就向中新財經證實，近日，諾華中國確實收到了來自某醫院的一份函件，其中涉及兩名諾華醫藥代表。

一名醫藥代表說，「春節過後，我們這邊就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，要求醫生清退講課費、回扣費等等，現在醫藥代表都不敢進醫院了」。

上海澎湃新聞指出，「一場力度空前的醫療反腐風暴正在展開」。受此影響，大陸全國多地、多場學術會議已經宣布延期或取消。據不完全統計，八月以來，就已經有十多場醫學學術會議宣布延期。

報導引述一家大陸本土藥廠說法指出，如果官方這次真的徹底進行整治，大陸醫藥行業肯定將面臨重新洗牌。