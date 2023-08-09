中國醫藥反腐 曝藥企捐賓士休旅車給醫院

中國正在進行史上最猛烈的醫藥反貪腐行動，據陸媒報導，當前中國醫藥行業多是透過藥企外包合約銷售機構（CSO）虛開發票套現行賄；業內人士透露，還有藥企直接捐贈4輛賓士休旅車給醫院。

中國國家衛健委7月21日宣布，10個部門聯合召開視訊會議，部署展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。據不完全統計，今年迄今至少有159名醫院院長、黨委書記被查，人數超過去年兩倍。

據中國新聞網報導，「其實年年都在查，今年查得特別嚴」。一名在低線城市的醫藥代表說：「我們這裡年初就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，現在醫藥代表都不敢進醫院」。

騰訊新聞「潛望」欄目今天報導，CSO機構是當前醫藥行業套取現金的主要管道。一名資深業內人士指出，中國國內的CSO名義上是為藥企從事學術推廣的專業公司，可是實際上，大部分CSO從事的是套現業務，並沒有組織學術推廣的能力。

報導提到，界面新聞昨天披露一份由國家審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告，其中幾起案例都與CSO有關，有3家藥企在2021年到2023年5月期間，總共透過這些機構套取資金人民幣40.77億元（約新台幣180億元）。

報導指出，利用這些協力廠商套現，其實操作很簡單：透過外部公司註冊大量空殼CSO公司，多的可達上千家。每家CSO公司每年只承擔數十萬元到一兩百萬的「會務組織」活動，卻不實際辦會，以老鼠搬家的形式把這些費用洗出現金，然後又流回到了藥企手裡。

比對被點名的幾家藥企2021至2023年第一季的銷售費用，發現透過CSO機構套現的金額大致占公司銷售費用的30%至40%左右，而這些公司的銷售費用一般占公司營業收入的1/3到2/1左右。由此可見，套現金額總量相當可觀。

報導指出，有關部門並沒有深挖這幾家藥企需要那麼多現金幹什麼，只是籠統地介紹：「滋生腐敗風險。」可是明眼人都能看出來這些現金的真正用途。

報導說，表面上看，如果不做這些套取的事情，企業利潤更多、藥價還能賣得更便宜。可是實際上，藥企也有自己的苦衷。此前，一位從事過活動推廣的人士吐槽：「我服務的藥企還在考慮給醫院贊助多少錢，競爭對手直接送了4輛賓士SUV」。

報導說，這種贊助或者捐贈很難簡單定義成賄賂，但藥企需要這樣的投入，以維護和醫院之間的關係。

每日經濟新聞今天報導引述醫藥合規律師李岑岩指出，2017年，中國開始推行「兩票制」，大大限制了透過虛開發票把錢套取出來的行為，於是就出現了「帶金銷售」。帶金銷售就是把送給醫生的這部分費用，計入到行銷費用中。當時出現了很多CSO公司，透過CSO公司把錢送到醫生手裡。

她指出，之前是直接給醫生送錢，後來就發展到以開會、講課、出國考察等各種隱蔽性的利益輸出。所以今年打擊醫藥行業腐敗的時候，談到最多的是講課費、培訓費、研討費，這也是今年反腐的重點。

李岑岩研判，接下來，會有越來越多的醫藥企業領導、醫藥代表、各類CSO公司、醫院院長被調查。