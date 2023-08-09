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陸外交部再批日　應停止強推核污染水排海

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
日本福島核廢水將排放入海，中國大陸不斷重申反對立場。圖為福島核一廠核廢水存桶。 美聯社
日本福島核廢水將排放入海，中國大陸不斷重申反對立場。圖為福島核一廠核廢水存桶。 美聯社

對於日本傳考慮8月下旬至9月中旬期間，啟動福島核污染水排海，大陸外交部官網9日下午發布中方回應稱，日本政府應停止強推排海計劃，並接受嚴格國際監督，避免給全球海洋生態和人類健康造成無法挽回的傷害。

大陸外交部發言人重申，中方一貫反對日本強行向海洋排放福島核污染水，向全世界轉嫁核污染風險。

回應呼籲，日本政府應全面回應國際社會關切，履行應盡的道義責任和國際法義務，停止強推排海計劃，以真正負責任的態度和安全有效的方式處置福島核污染水，並接受嚴格國際監督，避免給全球海洋生態和人類健康造成無法挽回的傷害。

大陸外交部強調，一直以來，中方始終基於科學和事實向日方表達關切。中方在雙多邊渠道和日方展開過交流，反覆表達了中方專業部門的意見和關切。中國、俄羅斯還基於科學技術和核安全國際良好實踐，向日方提出三份聯合技術問題單，對日方排海方案提出質疑。

大陸外交部發言人抨擊，確保核污染水處置安全性，靠的是認真負責的態度和科學全面的論證，而不是到處公關遊說。令人遺憾的是，兩年多來，日方無視各方合理關切和反對，強推排海計劃，拒絕討論其他安全處置方案，執意要在今夏啟動排海。

大陸外交部發言人說，如果日方真有誠意解決鄰國關切，就應立即停止強推排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。否則，所謂的「說明」就失去了意義。

與此同時，據中國大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團9日發布訊息，中方代表團也已向「不擴散核武器條約」第11次審議大會第一次籌備會，提交「關於日本福島第一核電站事故核污染水處置問題的工作文件」，質疑日本擬將所謂「核處理水」排海的作法，和其相關證明文件的合法性、數據真實性。

日媒NHK等報導稱，日本政府日前提出以今夏左右為目標，評估核處理水排海日程，日本首相岸田文雄擬在訪美後，於八月下旬召開會議，預估日本政府將在8月下旬至9月上半月間，進行最後的評估。

日本 外交部 福島

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