中國醫藥反腐風暴持續 一週抓10人揭小官巨貪

中國醫藥反腐風暴持續，光是過去一週再有最少10名醫療領域人士被查，當中5人來自廣東。被查的案件不乏「小官巨貪」現象，如一台進口價人民幣1500萬元的儀器，醫院院長吃掉1600萬元的回扣。

澎湃新聞今天報導，8月1日至7日晚，至少再有10名醫療領域人士接受調查，不乏醫院院長及黨委書記，當中5人來自廣東，包括汕頭市潮南區衛生健康局黨組書記、局長林海東。

報導表示，綜合媒體不完全統計，全國目前已有至少159名醫院院長、書記被查，其中不乏一些基層醫院的醫院及書記出現「小官巨貪」的現象。

如中央紀委國家監委網站今年曾披露一起案例，一台進口價人民幣1500萬元（約新台幣6617萬元）的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。

報導形容，醫藥企業一方面為了獲取更高的市占率，通過各種管道向醫院「滲透」，但另一方面，高額的回扣也讓供應商、代理商直呼「餵不飽」。

一名醫療器械代理商內部人士向中新財經表示，目前業內平均給醫院內部人士回扣20%至30%，銷售人員拿到的佣金只是很少，可能1萬元的銷售額，銷售人員扣稅後連100元都拿不到。

他表示，因為一個科室同類產品供應商不止一家，誰給的回扣大，科室就用誰的產品。

有些醫藥企業以贊助科研經費、學術會議等名義，輸送不法利益。這名業界人士表示，一些醫院高層出門坐豪車、頭等艙，沒事就被請去開會，「而另一邊的老百姓卻不得不面對看病太貴」。

報導表示，由於此次醫藥反腐風暴指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節，所以醫藥企業也成為反腐的「暴風眼」。

中國國家衛健委網站7月21日公布，國家衛生健康委與教育部、公安部、審計署、國務院國資委、國家醫保局等10個部門聯合召開視訊會議，部署展開為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

一週後，紀檢監察機關配合展開全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視訊會議在北京召開。會議強調，要加大執紀執法力度，緊盯領導幹部和關鍵崗位人員，堅持受賄行賄一起查，集中力量查處醫藥領域腐敗案件，形成「聲勢震懾」。