快訊

農曆七月12生肖有哪些共業禁忌？猴鼠龍防小人、虎馬狗別戲水

爆發5年！康寧大學斯里蘭卡學生淪屠宰黑工 高院判決出爐

多了高階功能但少了AI殺手級應用的iPhone 15 果粉埋單嗎

中國網信辦：維護國安可用人臉識別技術分析種族

中央社／ 台北8日電

中國國家網信辦正擬定有關使用人臉認識技術的新規，當中提到使用該技術時應獲得個人同意，不過，在維護國家安全及公共安全下，可用該技術來分析種族、民族及社會階層等個人敏感訊息。

中國國家網信辦今天發布「人臉識別技術應用安全管理規定（試行）」公開徵求意見稿，當中提到只有在具有特定目的和充分必要性，並採取嚴格保護措施的情形下，才可使用人臉識別技術處理人臉訊息。

若在實現相同目的或達到同等業務要求，而有其他非生物特徵識別技術可使用時，應當優先選擇非生物特徵識別技術。

意見稿又提到，除了法律、行政法規規定不需取得個人同意外，使用人臉識別技術處理人臉訊息都應取得個人同意。

意見稿又提到有關使用人臉識別技術的場所，如物業服務企業不得將使用人臉識別技術驗證個人身份作為出入物業的唯一方式，若民眾不同意通過人臉訊息進行身份驗證，物業服務管理人應提供其他合理、便捷的身份驗證方式。

旅館客房、公共浴室、更衣室、衛生間及其他可能侵害他人隱私的場所，不得安裝圖象採集、個人身份識別設備。

在公共場所安裝圖象採集或個人身份識別設備，所收集的訊息只能用於維護公共安全。

在公共場所、經營場所使用人臉識別技術遠距離、無感式辨識特定自然人，應是維護國家安全、公共安全或緊急情況下所必需，並由個人主動提出。相關服務應限定在最少必要的時間、地點或人群範圍內。

意見稿同時指出，任何組織或個人不得利用人臉識別技術分析個人種族、民族、宗教信仰、健康狀況、社會階層等敏感個人訊息，不過，為維護國家安全、公共安全、緊急情況或取得當事人同意下除外。

在公共場所使用人臉識別技術，或儲存超過1萬人人臉訊息的人臉識別技術使用者，應在30個工作天內向所屬地市級以上網信部門備案。

人臉辨識技術是中國官方重要監控手段。官媒中央電視台多年前曾報導，全國最少有2000多萬個擁有監控功能的攝影鏡頭，這些「天網工程」是由圖象採集、傳輸、控制、顯示和控制軟體等設備組成，對固定區域進行24小時監控和記錄。

紐約時報曾報導，中國的人臉辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。維吾爾族人就疑似成為鎖定目標，被加強監控。

除了官方監控之用，在中國，人臉辨識也已進入商業等各種領域。

人臉辨識

延伸閱讀

陸軍軍官洩漏國防情資 高檢署：全案依法偵查中

香港國安委擴大架構 警方前高層加入工作

陸監管再升級 網信辦：個人訊息處理者應每年審計一次

防青少年沉迷 網信辦網路管控升級「未成年模式」

相關新聞

陸海警公布影片駁斥菲國指控 水炮未擊中菲船隻

中菲於南海仁愛礁再爆爭端。菲律賓周一指控，中國海警本月5日阻擋兩艘菲律賓海軍租用的民船，為「坐灘」仁愛礁的菲國軍艦運送補...

中國地方財政黑洞難填 分析：中央預算是最後手段

中國地方政府財務黑洞難填，龐大債務成中國經濟復甦的絆腳石。分析認為，中央承諾以多措施化解地方債務風險，然而可能方式仍是發...

中菲仁愛礁衝突 陸外交部：促菲方即拖走「坐灘」軍艦

菲律賓外交部7日稱，大陸海警5日在南沙仁愛礁海域對菲方補給船和海警船進行攔阻並使用水炮攻擊，違反《聯合國海洋法公約》和南...

涉貪腐？萬達集團高層突遭帶走調查引發市場關注

綜合陸媒報導，大陸房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。外界推測可能與萬達內部反腐...

紐時：中共火箭軍換將 凸顯習近平反腐藥方失靈

美國紐約時報今天報導，中共領導人習近平主政以來致力於反腐，但上週突然撤換火箭軍兩個高階將領，因有人涉嫌受賄，凸顯習的反腐...

吉達烏克蘭峰會後 王毅：中俄是靠得住的好朋友好夥伴

據大陸外交部消息，大陸外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話指出，「中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴」。對於烏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦