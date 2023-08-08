7台生獲獎學金 登陸實習

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
第六屆「台灣青年法律人才實踐基地」啟動儀式7日恢復線下舉行，包括7名台青與參與實習的律所合夥人合影。記者林宸誼／攝影
第六屆「台灣青年法律人才實踐基地」啟動儀式7日恢復線下舉行，包括7名台青與參與實習的律所合夥人合影。記者林宸誼／攝影

第六屆「台灣青年法律人才實踐基地」啟動儀式7日在上海恢復線下舉行，共有7名台籍學生獲得「兩岸法律實踐獎學金」。參加實習的台青指出，先前受新冠疫情影響，實習活動暫停舉辦，在今年不僅終於圓夢，還可以實際接觸到合約，與律師面對面討論法律問題。法律界人士表示，透過實習可以先讓台青先觀察大陸市場，以後若想在大陸工作的話，回學校還有一、兩年的時間準備資格考試。

在台灣就讀法律專業的學生素質優秀，但因台灣市場有限，加上每年大幅放寬律師錄取名額，導致律師供過於求，隨著兩岸交流緊密，對兩岸法律尤其是大陸法律實務運作，需求甚殷。

東吳大學法律系即將升上五年級的塗侑橙表示，特別珍惜這次實習機會，先前受新冠疫情影響，實習活動暫停，今年實習活動很扎實，不僅可以接觸到合約，學習站在律師的角度去看待工作，甚至能與律師面對面，討論所看到的法律問題，這些都是過往的實際經驗所得不到的。

塗侑橙指出，在這次實習過程中，還做了台灣與大陸有關繼承法律的相關比較，讓他了解到法律這門學問是非常實用，而且真的能夠解決社會上的糾紛。

政治大學法律系碩士班民法組三年級的學生黃湘媛表示，透過這次不僅累積更多的法律實務經驗，也結交更多的朋友，更體會到上海上班族的生活，是非常難得的機會跟經驗。

高朋法律律師事務所合夥律師蔡世明表示，現階段台籍律師執業還是受到一些限制，只能代理涉台婚姻、繼承等民事的訴訟法律事務，希望未來能逐漸推動同等的待遇。

蔡世明說，受新冠疫情影響，許多原來參加過實習的學生都畢業了，所以他們沒有辦法幫忙在台灣做一些宣傳，加上政治因素，所以今年在招募方面比較辛苦，「但是就是說先慢慢的恢復，永遠是不求多只求精，讓每一個學員都能夠深刻體會到上海的法律職業環境」。

台青基地專案組代表、上海君倫律師事務所律師丁德應表示，台灣青年法律人才實踐基地在2016年的7月20日揭牌至今已經有7年，受新冠疫情影響，2020年採雲對話的形式進行上海、台北線上的兩場活動，2021年、2022年停辦，今年終於等到重啟兩岸法律人才線下交流。

丁德應指出，實踐基地以「要交流、要發展、要合作」的目標，為每位學員指派一位律所合夥人級別的精英導師，成為一對一的帶教關係，「這次的7位學員也非常的專業，其中有3名學員已經通過了台灣地區的律師資格考試」。

上海市靜安區台辦主任王立萍指出，靜安區商業商務發達，目前有律師事務所261家，是上海市律所最多的區域，實習專案迄今為止已經有來自81名學員進行為期兩個月的實習實驗。主要是加強兩岸青年的互動和交流，鼓勵有志於從事兩岸法律事業的人才來大陸看看，到上海來創業就業。

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