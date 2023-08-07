達賴喇嘛：中國方面正在尋求對話

（德國之聲中文網）《印度斯坦時報》報道稱，達賴喇嘛在談到中國的接觸嘗試時表示，他從來都不會拒絕對話。西藏流亡政府負責國際事務的官員諾增多瑪（Norzin Dolma ）也向日本媒體證實，目前存在同中國官方的"正式及非正式"接觸。不過，無論是達賴喇嘛，還是諾增多瑪都拒絕透露這類接觸的具體內容。

德國西藏後援會秘書長丹增·佐赫鮑爾（ Tenzyn Zöchbauer）接受《法蘭克福評論報》采訪時表示："中國現在之所以願意重啟對話，主要是基於當前西藏和中國的局勢。"佐赫鮑爾表示，藏人當中廣泛的不滿情緒，以及前不久國際社會披露的西藏強制性寄宿學校問題，都使中國領導人蒙受的壓力越來越大。

今年年初，聯合國發布的一份報告中指出，西藏有上百萬兒童被強制送進寄宿學校，接受漢語教育。報告指出："這些西藏兒童逐漸失去了使用母語的能力，以至於無法同父母和祖父母用藏語進行交流。"此外，最近蘭德公司歐洲分部發布的一份報告也指出，西藏也建立起了類似於新疆的再教育營。中國官方對這類指控一律予以駁斥，但與此同時，中方也一直限制西方專家和記者進入西藏進行實地考察。

佐赫鮑爾對《法蘭克福評論報》表示，鑑於西藏當前惡劣的人權狀況，她對中國政府是否真有談判的誠意表示高度懷疑。她表示："如果中方確有認真談判的誠意，則可以以達賴喇嘛1987年提出的五點計劃作為談判的基礎。"達賴喇嘛在其五點計劃中明確表示，西藏並不謀求獨立，而是要實現真正的自治，並要求保障藏人的人權，對西藏的文化和環境予以保護。

《法蘭克福評論報》寫道，中國黨和國家領導人習近平同意同藏人開展對話的可能性微乎其微。畢竟2012年習近平上台之後，明顯收緊了對中國社會各個領域的管控，並在努力推行同化少數民族的政策。

不過，也有專家認為，鑑於達賴喇嘛年事已高，北京當局完全有可能會主動尋求同達賴喇嘛展開對話，以期就達賴喇嘛的轉世問題達成某種共識。哥倫比亞大學西藏問題專家貝內特（Robert Barnett ）前不久接受《南華早報》采訪時表示，北京當局非常清楚，下一任達賴喇嘛只有得到流亡藏人社區的認可，才會得到境內藏人的認可。否則屆時又會出現達賴喇嘛擁有兩位轉世的尷尬局面：一位由共產黨政府確認的轉世，一位流亡藏人認可的轉世。

1989年，藏轉佛教第二號精神領袖班禪喇嘛圓寂後，就出現了兩位轉世活佛：中國政府和流亡藏人分別確認了各自認可的轉世班禪喇嘛。中國官方確認的班禪目前生活在中國，而達賴喇嘛確認的班禪轉世則在北京的授意下"人間消失"，至今下落不明。

（綜合報道）

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