陸罹難救援隊家屬不接受捐款 卻飽受網紅滋擾

北京市房山區藍天救援隊女隊員王宏春和男隊員劉建民在此次暴雨搶險救援中不幸罹難，藍天救援隊不接受對社會對兩人的捐款。消息發布後，大陸網友對此表示稱讚與認同，但也有部分網友質疑，「家屬不接受捐款是不是受到救援隊道德綁架」、「房山藍天收獲了名聲，損失都由家屬自己承擔」等。

房山藍天救援隊8月4日曾針對大眾給二人的捐款意願發布告知，其中提到，根據「房山藍天」的紀律以及兩位隊員生前一貫不接受饋贈的表現，徵求家屬意見後決定，不接受社會上的個人、單位、企業和基金會等的捐款、捐物等。

據《中國青年報》報導，房山藍天救援隊隊長陳海軍8月5日表示，兩名隊員去世後，社會各界人士受他們的事跡感動，紛紛打來電話希望能捐款、捐物。王宏春與劉建民生前所在的「爬山」微信群及其他親友，也收到了類似信息，「你們誰跟這兩個人熟，幫我把錢給家屬」。他聽說，已經有人以朋友的名義或認識家屬的名義接收了別人的捐款，至於這筆錢給沒給到家屬，「那就不好說了」。

8月3日，陳海軍曾接到某基金會打來的電話，稱「已經為兩位英雄募集了200萬元的捐款」，更多的善款正在募集中。陳海軍特別驚訝：「誰授權你用這個名義募捐了？這筆錢誰來監管？」他意識到，有必要就捐贈事宜向社會說明。當晚，他打電話與兩名犧牲隊員的家人進行了溝通。

但與此同時，已經有網紅上門在逝者家門口開直播。這讓王宏春與劉建民的家人感到困擾。兩人過世後，一些網路博主、「網紅」打聽到其居住地，「拿著點西、拿點錢就上家裡去了，還要拉著家屬照相，有人還會問一些刺激的問題」。陳海軍透露，「本來家屬就很痛苦」，有的博主還會在逝者家門口開直播，態度「嘻嘻哈哈」。

報導指出，8月5日當天，在房山區藍天救援隊辦公區遇到了一名60多歲的男子和他的女兒。男子自稱來自幾千公里外，受兩位「英雄」事跡感動，坐了3天火車趕來。他哭著和陳海軍擁抱，用力拍打他的背，提出希望能去慰問逝者的家人。

陳海軍當時很感動，破例開車帶其去了王宏春家。在小區門口，陳海軍要求，要把手機放在車上，現場不能拍照、錄影，「當時就感覺他們臉色不對」。陳海軍說，兩人給王宏春家留下人民幣3萬元，又提出要去劉建民家。這時有隊員打來電話，查到了該男子之前發布的短片，「這是一個網紅」。陳海軍當即婉拒了網紅的要求。

來自網路流量的衝擊，更讓救援隊和逝者家屬防不勝防。另一方面，兩名犧牲隊員的家屬都希望能尊重家人生前的意願，遵守「乾淨純粹做公益，不接受個人的捐贈」的紀律，執行任務時從不動老百姓的一支煙、一瓶水。「就讓王宏春乾乾淨淨地走，我不想給她留下遺憾。」王宏春丈夫楊先生的話讓陳海軍紅了眼眶。

楊先生8月4日以手寫的聲明顯示，拒絕接受捐款、捐物是他和愛人親屬共同的意願，更多的是遵從其愛人王宏春的生前意願。

「王宏春一直以來都以奉獻和付出為己任，希望更多的、更需要的人獲得幫助。」楊先生還表示，「感謝社會各界愛心人士對我愛人及其家庭的關愛，心意我們收下，物質上的捐助希望更多給予因洪災遭受極大損失的人們。我想這也是我愛人王宏春的願望。再次感謝大家的厚愛！以上內容由房山藍天救援隊代為公告。」

劉建民的妻子于女士也寫道：「劉建民做的是公益，為老百姓服務，不收取任何回報，這是他的初心。」

據悉，多年來，房山藍天救援隊一直堅持不接收個人捐款的原則，「每個人掙錢都不容易」。隊裡的經費，除了部分企事業單位捐助、政府購買服務項目的結餘，很多是靠隊員們參與大型活動保障的勞務費，以及外出培訓急救知識、安全技能的講課費攢下的。