陸副總理黑龍江指導救災 要求對續降大雨要寧可信其有

據新華社報導，大陸國務院副總理張國清代表中共中央、國務院，5日至6日率有關部門在黑龍江指導支持抗洪搶險救災工作。他表示，要堅持把確保人民生命財產安全放在第一位。

張國清強調，要堅決貫徹中共中央總書習近平重要指示精神，落實國務院總理李強要求，充分發動各方力量，全力開展搶險救援，妥善安置受災群眾，最大程度減少人員傷亡和洪澇災害損失。

張國清前往災情較重的五常市實地察看村屯受災和群眾轉移安置情況，在防汛抗旱前線指揮部了解汛情災情，到位於道里區的哈爾濱水文站察看水勢水位，向基層幹部民眾傳達習近平重要指示精神及「深切牽掛和親切慰問」。

張國清表示，習近平十分關心失聯人員搜救情況，十分關心各地受災群眾生活，十分關心各地救災和災後搶修進展，再次強調要嚴防各類次生災害，叮囑要善始善終做好防汛救災、搶修恢復和受災群眾生活保障。

張國清強調，要針對失聯被困人員所處山區地形特點，加派專業救援力量，繼續全力開展搜救。針對後續降雨存在較大不確定性，要寧可信其有、信其大，毫不放鬆做好防範應對。

他指出，當前不少水庫超汛限水位運行，要有序降低水位，防止持續高水位運行帶來風險隱患，也為應對後續降雨騰出庫容。隨著支流洪水演進匯集，松花江、嫩江等乾流防洪壓力增大，要嚴陣以待、嚴防死守，提前向一線預置搶險物資裝備，強化險工險段除險加固，及時處置管湧、潰壩等重大險情，堅決守住安全度汛底線。

張國清並要求，對受威脅群眾要堅決果斷疏散轉移，做到乾脆利落、應撤盡撤。要周密細緻做好受災群眾轉移安置，保障基本生活物資供應，滿足看病就醫等合理需求。

他提出，有關部門要統籌調配救災物資，提前預撥救災資金，在氣象水文監測研判等方面給予專業指導，有關國資央企應急搶險力量納入地方統一調度指揮，積極幫助受災地區解決實際困難，抓緊搶修受損通訊、交通、水電等基礎設施，盡快開展災後恢復重建，盡快恢復正常生產生活秩序。