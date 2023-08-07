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福建供水5周年 解金門水荒

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建金門供水工程通水五周年活動5日在福建泉州舉行，金門縣政府官員、兩岸業主機構代表以及此項工程的親歷者、推動者、參建者代表相聚一堂，飲水思源話未來。

中新社報導，福建向金門供水工作於1995年啟動，2015年10月工程開工，2018年8月5日正式通水，前後共歷時23年接棒，才讓兩岸共飲一江水的願景照進現實。

5年來，福建累計向金門供水2883萬噸，占金門縣自來水廠日常供水總量的73%，日均供水量由開通初期的0.97萬噸上升至目前的2萬噸。得益於源源不斷的活水，金門民生用水依靠地下水占比從68%降低至14.3%，讓金門民眾既喝上放心水，又保育地下水。

「過去幾年，金門面臨50年來最嚴重的乾旱。」金門縣副縣長李文良表示，福建向金門供水工程通水讓金門的水荒得以緩解，更穩定了地區的水資源環境。

大陸水利部國際合作與科技司副司長武文相介紹，福建向金門供水工程榮獲多項發明專利、工法和實用新型專利，並獲評中國水利工程優質（大禹）獎。工程通水以來，兩岸以水為媒，廣泛開展行業交流，促進了民眾交往，成為兩岸應通盡通的示範。     　　

福建向金門供水工程探索建立了多項創新合作機制。在李文良看來，之所以有今日的成果，關鍵在於雙方對於兩岸通水的堅持與承諾。

金門 福建 地下水

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