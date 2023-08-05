美國施壓停用華為？ 南非金磚大使：華為帶來發展機遇

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）日前表示，美國向南非施加了巨大壓力，要求停止使用華為的設備，但他表明南非不會停止使用，他更強調，華為多年來為南非提供了數千次培訓和技術轉讓的發展機遇。

陸媒觀察者網引述彭博社報導，蘇克拉爾2日在南非夸祖魯-納塔爾大學演講時作出上述表示。儘管華為設備在美國是被禁止的，歐洲的大部分地區也已禁止了中國的技術。

彭博社指出，隨著台海局勢日趨緊張，以及從對人工智慧、晶片、量子計算等技術主導地位的爭奪不斷升級，各國正面臨來自美國越來越大的壓力，要求對中國採取更強硬的立場。

觀察者網稱，為此美國針對大陸企業，頻頻炒作渲染所謂「間諜活動」等虛假內容，更不斷無理打壓華為等陸企的正當發展權利，甚至還意圖拉上其他國家參與。

報導指出，有關華為問題，大陸外交部發言人汪文斌此前曾指出，美國和一些歐洲國家口口聲聲說華為存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定、睜眼說瞎話。美國動員全政府的力量打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的脅迫外交和科技霸凌。

在金磚國家運行方面，金磚國家領導人第十五次峰會將於8月22日至24日在南非召開，預計此次峰會將就金磚國家集團擴員問題發表聲明。蘇克拉爾對此表示，這一聲明的宣布標誌著全球秩序的重大變化。

就金磚國家擴員，大陸外交部發言人毛寧曾表示，金磚國家是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台，擴員是金磚五國的政治共識，歡迎更多志同道合的伙伴早日加入金磚大家庭。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，成員國人口占世界總人口41.93%。截至目前，金磚國家經濟總量約占世界的31.5%，超過美國為首的七國集團（G7）。