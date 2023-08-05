一周未露臉後 王毅昨與巴基斯坦及阿聯酋兩外長通電話

依據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨應約分別與巴基斯坦外長比拉瓦爾及阿聯酋外長阿卜杜拉通電話。在這兩通電話前，王毅已有一個星期沒有露臉亦沒有公開訊息。對於巴外長，王毅表示中方願同巴方一道，推動中巴經濟走廊建設取得更多務實成果；對阿外長他則說，爭取早日達成「中海(海灣阿拉伯國家)自貿協定」。

王毅前一次公開亮相是在7月28日會見隨總統訪中的蓋亞那外長托德。而在此之前，他剛完成了參加金磚國家安全事務高級代表會議並訪問非洲及土耳其等多個國家的緊湊行程。返京後又參加國家主席習近平與蓋亞那、蒲隆地、茅利塔尼亞三個國家總統的會見，並接見托德，近乎鐵人行程。但整整一周未露臉，對於一個大國外長而言，仍屬不尋常。

王毅對比拉瓦爾表示，中巴「鐵桿」友誼歷經考驗、堅如磐石。無論國際風云如何變幻，無論巴國內形勢如何變化，中方將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權、民族獨立和領土完整，堅定支持巴維護團結穩定、實現振興發展，堅定支持巴在國際和地區事務中發揮更大積極作用。中方願同巴方一道，推動中巴經濟走廊建設取得更多務實成果，助力巴可持續發展。

比拉瓦爾則表示，巴中友誼世代傳承，堅不可摧，充滿活力。巴方感謝中方在巴困難時期給予各方面支持，願同中方一道，繼續相互支持，推動中巴經濟走廊建設提質升級，打造共建「一帶一路」示範項目，推動巴中友誼達到新高度。

在與阿卜杜拉通話時，王毅向對方表示，阿聯酋是中國在中東的重要戰略合作夥伴。中方將繼續支持阿方走獨立自主發展道路，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，共同反對外部勢力干涉，維護兩國主權、安全、發展利益。中方願同阿方攜手努力，深化發展戰略對接，加強雙向投資，打造更多高水平合作成果，共同推動中阿關係不斷走深走實。雙方要以明年兩國建交40週年為契機，進一步夯實兩國人民傳統友誼。

王毅指出，雙方要落實好首屆中阿、中海峰會重要成果，爭取早日達成中海自貿協定，推動中阿、中海關係得到更大發展。中方支持阿方辦好《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會，願同阿方在國際舞台上加強戰略協作，共同堅持真正的多邊主義，反對單邊主義和霸凌行徑，維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。

阿卜杜拉表示，中國不僅是阿重要的經濟夥伴，也是阿全面戰略夥伴。阿方珍視阿中友誼，願同中方一道，抓住機遇，推動阿中關係進一步發展，在雙邊領域和多邊事務中取得更多合作成果。