快訊

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年 檢查竟已大腸癌3期

成都世大運／再傳捷報！打破高懸22年的全國紀錄 彭名揚400欄摘金

T1聯盟／才剛獲選簽約…簡賀宇疑涉暴力案 台新：終止合作

用人唯「忠」？習近平找「外人」接管火箭軍 學者推測背後用意

德國之聲／ 德國之聲
中國火箭軍日前傳因貪腐或洩密而遭整肅，原高層消失公眾視野。圖／德國之聲中文網
中國火箭軍日前傳因貪腐或洩密而遭整肅，原高層消失公眾視野。圖／德國之聲中文網

中國火箭軍日前傳因貪腐或洩密而遭整肅，原高層消失公眾視野。種種未經官方證實的謠傳蕩漾之餘，原屬海軍的王厚斌接任火箭軍司令員、本在空軍服役的徐西盛則接任火箭軍政治委員。此事不僅被認為是中國軍方高層10年來最大規模的換血，由2名本在海空軍服役的「外人」來接管對火箭軍，更引發外界臆測。

習近平用人唯「忠」？

美國智庫「亞洲社會協會政策研究所」的高級研究員莫裡斯（Lyle Morris）告訴DW，火箭軍的人事震盪實屬罕見，加上被換上的兩人又都不熟悉火箭軍。他認為，這與其說是單純的人事調動，不如說是出於政治動機的「權宜之計」，為的是在火箭軍內部發生動盪後，填補上習近平信任的人選。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也向DW表示，火箭軍是高度專業的軍種，負責解放軍的核子武器及彈道飛彈，習近平卻將火箭軍將帥大位交給來自海、空軍的「外人」，可能是出於整治火箭軍內部的動機。他解釋，王厚斌、徐西盛沒有在與核武相關的軍種服役過，反而是「走黨籍出來」的角色，此次的人事調動可看作「內部管理」，派習近平信任的人去展開治理、整頓。

林穎佑質疑，這也可能讓外界質疑：解放軍會不會開了倒車，回到「外行領導內行」、用人「先求『紅』才求『專』」的狀況。他解釋，儘管解放軍整體的作戰實力已隨著中國的軍改和科技進步 ，有了大幅度成長，但戰爭還是「人」來進行的；若上級無法知人善任、以專長專才為優先，對解放軍的未來將是一大挑戰。

林穎佑還表示，這波動盪也透露了中國政局的蛛絲馬跡。二十大之後，外界多認為習近平已「非常有把握地掌權」中國政壇；但繼中國外長秦剛消失之後，中國軍方又發生大規模換血，這凸顯了，習近平的權柄也許並不如外界想像的穩定。

「是不是他掌權的內部又會有其他的動盪的因素？比如說鬥垮其他政敵之後，他自己內部會不會又出現新的敵人？」他說。

影響中國對台方針？

火箭軍職務與導彈高度相關，外界多半認為其在中國侵台藍圖中，扮演重要角色。有輿論推測，火箭軍大規模換血可能暗示著，中國對台戰略的變化。

流亡美國的前中國海軍司令部中校參謀姚誠，他自稱與王厚斌同鄉、曾待過同一部隊。他在自己的YouTube頻道上表示，他認為王厚斌為參謀出身、擅長規劃及組織作戰，習近平派他擔任火箭軍司令，很可能就是在為攻台做準備。

台灣軍事專家林穎佑則持不同看法。他認為，此事並不會太大幅度地改變中國的對台方針。林穎佑表示，火箭軍在中國解放軍中始終扮演很重要的角色，「不會換幾個人就代表他們能力有問題」。他進一步以俄烏戰爭為例，稱火箭軍換帥暗示的「嚴重貪腐」，才是外界評估此事時應關注的焦點。

林穎佑主張，比起「戰術」，俄軍內部「防彈有問題、子彈沒有運到」等「裝備貪腐」問題，才是造成俄方進攻失利主因。此時中國解放軍爆出貪腐，外界也會思考，中國軍方會不會也有和俄軍一樣的問題

美國智庫專家莫裡斯則指出，火箭軍的能力會否因此次動盪遭到損害或質疑，目前尚無人能確定，但他確實認為，火箭軍的聲譽可能會受到打擊。他告訴DW，此次負責中國全軍反腐敗調查工作的是中央軍委委員張升民，而他也是火箭軍的上將，「自己人追查自己人」的情況耐人尋味，也讓人好奇中國下一屆黨代會的中央軍委中，還會有多少成員來自火箭軍。

莫裡斯認為，最後的人數也將揭示習近平對火箭部隊的信任程度。倘若火箭軍已失信於習近平，中國中央軍委的高層中，或許將很難看到火箭軍成員的身影。

（DW記者李宥臻對本文報導亦有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平 火箭

相關新聞

義大利不續簽一帶一路？ 陸外交部：惡意炒作損人不利己

大陸外交部上午以答記者問的方式回應義大利可能不再續簽一帶一路合作文件問題，就媒體報導稱，義方考慮不再延期共建一帶一路合作...

總統大選最新民調 賴35.4%領先但兩岸和平避戰能力輸柯

兩岸圓桌論壇協會4日公布2024總統大選最新民調，有33.6%民眾認為柯文哲較有能力處理維護兩岸和平、避免戰爭，領先賴清...

用人唯「忠」？習近平找「外人」接管火箭軍 學者推測背後用意

中國火箭軍日前傳因貪腐或洩密而遭整肅，原高層消失公眾視野。種種未經官方證實的謠傳蕩漾之餘，原屬海軍的王厚斌接任火箭軍司令員、本在空軍服役的徐西盛則接任火箭軍政治委員。此事不僅被認為是中國軍方高層10年來最大規模的換血...

評／新版《反間諜法》上路 將惡化中國生活與經商環境

中國新版《反間諜法》於7月1日生效，美國情報部門警告在中國的企業，該法定義含糊，很可能被中共擴大解釋，增加生活與經商的不確定性，必須提高警覺。

下半年兩岸關係走向？張五岳：審慎不悲觀 可觀察這五個時間點

長期關注兩岸局勢，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今年中旬才剛造訪中國，帶回最新在地觀察，並在2023天下經濟論壇（CWEF）夏季場中分享下半年兩岸政經局勢走向。以下為演講精華摘要。

海基會台商子女夏令營結業 17年累計超7000人參與

今年度的海基會「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」第二梯次，於昨（3）日在嘉義畫下句點，海基會副董事長兼秘書長邱垂正主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦