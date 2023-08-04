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陸外交部副部長：中國將打造中巴經濟走廊升級版

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部副部長孫衛東接受巴基斯坦國家電視台採訪。　　大陸外交部網站
大陸外交部副部長孫衛東接受巴基斯坦國家電視台採訪。　　大陸外交部網站

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長孫衛東8月1日，在國務院副總理何立峰以國家主席習近平特別代表身分應邀赴巴基斯坦出席中巴經濟走廊啟動十週年慶祝活動期間，接受巴基斯坦國家電視台採訪，在採訪中他強調中巴經濟走廊是一條生機勃勃的走廊，並表示展望未來，中方將同巴方一道，共建「增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊」，努力打造中巴走廊建設「升級版」。

訊息稱，何衛東就何立峰副總理訪巴有關情況、中巴經濟走廊建設、中巴關係等回答記者提問。孫衛東表示，習近平主席專門向中巴經濟走廊啟動十週年慶祝活動致賀信，委派何立峰副總理出席慶祝活動，彰顯了中巴關係的特殊重要性。

訪巴期間，何立峰副總理在慶祝活動上宣讀習近平賀信並致辭，分別會見巴總統阿爾維、總理夏巴茲、陸軍參謀長穆尼爾。雙方充分肯定十年來走廊建設取得的成就，就走廊未來發展和中巴務實合作深入交換意見，達成許多共識。

陸外交部稱，孫衛東結合生動事例和翔實數據，分享了中巴經濟走廊建設取得的豐碩成果和感人故事，指出走廊成為共建「一帶一路」框架下起步最早、領域最廣、效益最明顯的全要素合作項目。並稱這是一條「生機勃勃」的走廊，「利國利民」的走廊，「情深義重」的走廊，「合作共贏」的走廊。

何衛東說，展望未來，中方將同巴方一道，共建增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊，努力打造走廊建設「升級版」，深化各領域互利合作，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

外交部 習近平

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