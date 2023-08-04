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改善惡化關係 日公民黨魁山口那津男決28到30日訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本公明黨黨魁山口那津男。　　環球網
日本公明黨黨魁山口那津男。　　環球網

大陸《環球網》引述日本共同社報導，消息人士透露，日本公明黨黨魁山口那津男「基本決定於8月28日至30日訪問中國」，如果成行將是山口那津男在2019年8月之後再次訪華。

共同社聲稱，山口那津男此行旨在促進改善因「福島核污染水排海計劃」和「釣魚島問題」等而惡化的日中關係。報導中提到，消息人士還說，這將是山口那津男在2019年8月之後再次訪華。但在訪中前，山口那津男將於8月16日至24日對菲律賓、印度尼西亞和越南進行訪問。

環球網報導說，就「福島核污染水排海計劃」一事，中方已不止一次明確表態。中國外交部發言人毛寧在7月20日的外交部例行記者會上表示，中方敦促日方認真傾聽國際社會的呼聲，停止強推核污染水排海計劃，以真誠的態度同周邊鄰國進行充分協商，以負責任的方式處置核污染水，並接受嚴格的國際監督。

而就「釣魚島問題」，大陸外交部發言人此前也多次明確表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方船隻在釣魚島附近海域活動正當合法，日方無權說三道四。

報導說，據此前報導，公明黨長期被視為日本政壇的友華力量，山口那津男本人也一直積極推進中日友好。2022年日本媒體也曾報導稱，山口那津男有意訪問中國。日本《每日新聞》當時表示，山口那津男自2009年就任公明黨黨魁以來已經6次訪華。

日本 外交部 福島

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