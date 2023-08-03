火箭軍換帥意味著什麼？

（德國之聲中文網）本周中國火箭軍領導層的人事變動，既具有爆炸性，又在不少觀察人士的意料之中。火箭軍原司令員李玉超及其副手從公眾視野中消失，早已引起坊間種種議論和猜測。在未對他們的情況做出任何說明的情況下，官方安排其繼任出場，間接宣布王厚斌取代李玉超成為火箭軍司令員、徐西盛接替徐忠波就任火箭軍政委。

有消息指出，中央軍委相關部門已對原火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌及其前任張振中等人展開調查。外媒引述專家和情報官員指出，他們被查落馬可能的原因有兩個：一是貪腐，二是洩密。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國問題研究員孫韻對CNN表示，"這次調整的影響相當重大"，不排除這是對部隊進行更大規模調查的一個組成步驟。

她說："特別是在中國正試圖擴大核武庫，以遏制美國在台海突發事件中的潛在干預能力之際，這次人事調整及其根本原因使人們對部隊是能可靠、成功地執行這一任務產生懷疑。"

高層異動不透明影響國際互信

CNN的報道還指出，北京對軍隊高層換將遮遮掩掩、語焉不詳的做法也引起了一些分析人士對領導層變動缺乏透明度的擔憂，尤其是考慮到國際核武資訊方面交流的需要，以及當前中美之間缺乏高層軍事交流的背景。

"在不透明、不溝通的情況下進行這種人員更替，會降低信任度，增加誤判的風險，並凸顯了中美兩國就核戰略動態進行權威對話的必要性，"新加坡國立大學李光耀公共政策學院的資深研究員唐安竹（Drew Thompson）說。

火箭軍在中國領導人習近平的親自規劃下，成立於2015年。在之後的幾年裡，這個軍種一直掌管著中國不斷擴大的核武庫，並在各地建了約300個彈道導彈發射井。

香港《南華早報》上周援引分析人士稱，火箭軍部隊在導彈、發射井，以及技術上的支出巨大，與其有關的貪腐似乎是導致這兩名指揮官下台的最合理原因。

客座評論：秦剛、火箭軍及不透明的中國政治

《紐約時報》指出，設立火箭軍被視為習近平對解放軍進行大規模體制改革的最高成就之一。有專家對該報表示，涉及領導層腐敗或不忠的懷疑可能會使中國升級常規導彈及核導彈的努力減速或變得困難重重。

"我認為這可能會擾亂軍隊現代化，"在塔夫茨大學弗萊徹學院研究中國火箭軍及核武器現代化的助理教授戴維·洛根說。"進行大規模改革時，高層不穩定從來都不是好事。……而且，現在新任命的高級指揮官幾乎沒有同導彈部隊有關的經驗。"新任的火箭軍司令王厚斌和政委徐西盛分別來自海軍和空軍。

打破庇護傘？

無論出於何種原因，習近平更換火箭軍領導層的做法表明，他急於對加強自己對火箭軍的控制。

"火箭軍是我國戰略威懾的核心力量，"習近平在2015年向火箭軍新任指揮官授旗的儀式上說。他說，火箭軍的使命任務包括"增強可信可靠的核威懾和核反擊能力，加強中遠程精確打擊力量建設"。 這些雄心可能會因火箭軍指揮層的動蕩而暫時受挫。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員努文斯（Meia Nouwens）在接受英國《衛報》采訪時說："我們需要把這看作是整個政府正在開展的更大規模反腐運動的一部分。"

她指出，忠誠度是中國軍方一直十分重視的一個問題，而現在尤為重要，"因為他們正試圖實現部隊現代化，使其更加靈活、反應更快。為此，他們需要下放決策權，而這意味著要改變自上而下的結構"。而任命其他軍種的指揮官來領導火箭軍也許表明 "這有可能是為了打破庇護"，不過她強調說，現階段的大多數分析仍帶有高度的推測性。

（綜合報道）

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