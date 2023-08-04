200萬人受洪災 保北京遭質疑

受杜蘇芮颱風和冷暖空氣共同影響，大陸京津冀地區自七月廿九日至八月二日出現極端降雨，導致多地洪災，已造成近兩百萬人受災。這波降雨刷新多地降雨量的歷史極值，也傳出救援管道資訊不暢通、無預警洩洪、未即時疏散等人為因素加劇水患。

北京三天降下一年雨量

這場極端降雨為北京創下一四○年來最大降雨量紀錄，降雨極值出現在昌平的王家園水庫，達七四四點八毫米，三天降下北京一年的平均雨量。河北省更是慘烈，一處氣象站錄得三天降雨量超過一千毫米，相當十八個月的降雨量。

此次暴雨釀致的洪水，北京各大水庫積極洩洪，周遭的河北、天津共啟用八處「蓄滯洪區」，面積逾四千平方公里（相當花蓮縣的大小）、涉及人口超過兩百萬人，一五五座大中型水庫全部投入「防洪運用」。河北省啟用的滯洪區，分減洪水約十八億立方公尺（相當四個半的台北翡翠水庫總庫容量）。

這場大雨已造成廿一人死亡、近二百萬人受災，河北轉移民眾近一百廿三萬人，其中蓄滯洪區轉移八十五萬人，災損仍在統計中。當中，位於北京西南方的河北涿州受創最慘重，整個涿州市幾乎都泡在水裡。

河北省水利廳副廳長李娜表示，涿州全市本身降雨量就達近四百毫米，加上涿州有多條河流匯入。如拒馬河上游來水最大洪峰達每秒四千五百立方公尺，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過每秒三千立方公尺，涿州啟用兩個滯洪區，接收北京房山的來水，導致水漫涿州。

陸中央下令保雄安新區

南方都市報報導，大陸水利部一日要求確保雄安新區、北京大興機場絕對安全，河北省委書記倪岳峰同日赴災區視察時表示，要有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都「護城河」。外界質疑，官方因此犧牲涿州，力保首都北京和「千年大計」的雄安新區。

有涿州市民在網上爆料，當地官方下令將涿州蘭溝窪作為蓄洪區後，洩洪通知發得倉促，「收到通知到被淹只有一小時」，導致拒馬河、小清河、白溝河沿線一百多個村莊，數十萬應事先疏散的民眾被困在水深超過三米的大水之中。涿州有一半市區被淹沒，約有十三點四萬居民受災，該市六分之一的民眾被撤離。

對於「洩洪保北京」的質疑，澎湃新聞引述中國水利水電科學研究院工程師程曉陶表示，「保北京」的說法是偏頗的，因為涿州屬於大清河水系，北京屬於永定河水系。他強調，蓄滯洪區的運用是「在流域的尺度做統籌考慮」，其有效性是對下游（不是上游的北京），「蓄滯洪區的應用是針對天津」。

蓄滯洪區退水恐等一月

河北省水利廳副廳長李娜表示，降雨已經停止，但蓄滯洪區退水還需要一段時間，「快的要一星期、慢的則要一個月」。

對於洪水造成小清河橋梁坍塌、部分地區路面崩塌，被民眾質疑基礎建設問題。第一財經援引官方報告表示，小清河橋的建造是用五十年一遇的洪水標準，而此番是一百四十年來最大降雨；不過，近千年歷史的盧溝橋（永定河），並未毀於此次洪水。