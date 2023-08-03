裴洛西訪台周年 陸空軍發布視頻：我的戰鷹繞著寶島飛

據大陸《極目新聞》，大陸人民解放軍空軍官方賬號8月2日晚發布了一段視頻：東部戰區某旅「95後」飛行員李源通機組駕著殲-16戰機飛越寶島俯瞰台灣中央山脈。而李源通「詩意大發」地唱起歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞中藉用詩人余光中的詩歌《鄉愁》，表達了期盼兩岸統一的心願。

去年8月2日晚上正是前美國眾議院眾議長裴洛西乘坐軍機抵達台灣的時刻，昨晚對岸空軍的這個舉措是否與此有關難以得知，因其發布的視頻中並未提及去年裴洛西訪台，以及大陸於裴洛西離台後展開圍島軍演的過程。

這一段視頻也被《央視新聞客戶端》轉載播放，李源通在視頻中唱著：「讀余光中的《鄉愁》我曾流淚，那一灣海峽隔不斷山水，請海鷗轉告我的兄弟姐妹，十五的明月才更圓更美，我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。」

《極目新聞》報導說，李源通多次在戰備警巡任務中擔當重任，是「杜鳳瑞大隊」最年輕的空中任務指揮官。杜鳳瑞1958年在福州與侵入大陸的台軍6架戰機展開激戰犧牲時，時年只有25歲，和李源通現在的年紀差不多。現在，杜鳳瑞的接力棒交到了新一代青年手中。李源通說：「如果真正要有驕傲的一天，是祖國統一的那一刻。」