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上任後首亮相 港國安公署署長董經緯參加駐港部隊活動

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為。（取自財新）
圖為。（取自財新）

7月30日，中共解放軍駐香港部隊在昂船洲軍營舉行慶祝解放軍建軍96周年活動，新任中共駐港國家安全公署署長董經緯出席，也是他上任後首次亮相。

星島日報報導，本次活動為董經緯卸任國家安全部副部長上任國家安全公署署長後，首次出席活動。報導稱，活動當時新華社與駐港部隊都沒有公開任何相關照片，直至2日晚，解放軍駐港部隊微信公眾號才發布照片，董經緯才正式現身。

報導指出，30日中共解放建軍96週年招待會上，香港特首李家超、香港中聯辦主任鄭雁雄、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署署理特派員潘雲東、駐香港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫擔任活動的主禮嘉賓。而董經緯於會上身穿深色西裝，站在李家超與彭京堂中間。

據悉，今年1月，於前中共駐港國家安全公署署長鄭雁雄調任中聯辦主任後，國安公署署長的職位懸空有半年之久，直至7月18日北京才公布由董經緯出任。

香港特區政府發布新聞公報隨後也表示，「香港特區行政長官李家超對國務院任命董經緯為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長表示歡迎」。

此前，新華社報導，現年59歲的董經緯，官場生涯始於從2006年起，他出任河北省國家安全廳廳長一職，之後擔任國家安全部政治部主任。於2018年4月起，任職國家安全部副部長，分管港澳工作，也是現任中國法學會副會長。

而香港國家安全公署是在2020年7月依據剛生效實施的香港國安法成立，首任署長是鄭雁雄。

中共駐港國安公署署長董經緯（圖前左二）出席解放軍駐部隊建軍節活動。（取自解放軍駐港部隊微信公眾號）
中共駐港國安公署署長董經緯（圖前左二）出席解放軍駐部隊建軍節活動。（取自解放軍駐港部隊微信公眾號）
中共駐港國安公署署長董經緯（圖左二）首亮相。（取自解放軍駐港部隊微信公眾號）
中共駐港國安公署署長董經緯（圖左二）首亮相。（取自解放軍駐港部隊微信公眾號）

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