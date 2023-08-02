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美國對台提供百億軍援 陸外交部：嚴正交涉

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部回應上月底的美國對台軍援案。（美聯社）
大陸外交部回應上月底的美國對台軍援案。（美聯社）

美國日前發布，將向台灣提供價值3.45億美元的裝備、培訓等軍事援助，這也是拜登政府首次因此動用「總統提用權」。大陸外交部2日回應表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並稱「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

大陸外交部2日傍晚發布發言人答記者問，回應該起美對台軍援案。

大陸外交部發言人說，美國向「中國台灣地區」提供武器嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係和台海和平穩定。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止借任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」。

大陸外交部發言人最後說，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

外交部 美國 台海 拜登

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