中美外交官華盛頓磋商　陸稱闡述台灣問題嚴正立場

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聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（中）日前在美國華府與美國國務院官員進行工作磋商。圖為他6月時，在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（中）日前在美國華府與美國國務院官員進行工作磋商。圖為他6月時，在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）

在秦剛下台，王毅回鍋任大陸外交部長後，美國國務院亞太助卿康達和白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭，於7月31日在華府會晤中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤。對此，大陸外交部網站2日也發布訊息說明此事，稱楊濤闡述了「中方在台灣問題上的嚴正立場」。

據大陸外交部，楊濤在華盛頓和康達、貝莎蘭舉行工作磋商，雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性交換了意見。

這是大陸外交部長異動後，中美高級外交官員的首次互動。對此，美國國務院已於當地時間7月31日發表聲明，表示雙方舉行坦率、實質和富有成效的討論，交換針對一系列雙邊、區域和國際議題的觀點，包含俄烏戰爭和兩岸議題。

美國國務院當時還說，這是美國國務卿布林肯訪問北京和雅加達，會晤中共中央外辦主任王毅後，中美又一次雙邊互動。

另，8月1日，美國國務院發言人米勒還就是否邀請大陸外長訪美透露，在美國國務院前一日會晤楊濤時，已邀請大陸外長王毅訪問華府，邀請函已遞出，但還沒敲定具體訪問時間。

美國 外交部 國務院

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