快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴基斯坦恐襲事件習近平致慰電：反對一切形式恐怖主義

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
巴基斯坦西北部30日發生自殺炸彈攻擊案件，導致逾百人傷亡。 歐新社
巴基斯坦西北部30日發生自殺炸彈攻擊案件，導致逾百人傷亡。 歐新社

大陸外交部昨深夜發布訊息，大陸國家主席習近平昨1日就巴基斯坦發生自殺式炸彈襲擊事件向巴基斯坦總統阿爾維致慰問電。習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，對這起襲擊事件予以強烈譴責。

巴基斯坦西北部7月30日發生自殺炸彈攻擊案件。當地警方31日表示，死亡人數已累計至54人，且近半數罹難者為18歲以下孩童，傷者更已破200人。伊斯蘭國（IS）組織31日承認犯案。

習近平表示，驚悉貴國開普省發生一起自殺式爆炸襲擊事件，造成重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。

習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，對這起襲擊事件予以強烈譴責，將繼續堅定支持巴基斯坦推進國家反恐行動計劃，共同維護本地區及世界和平與安全。

而同日，國務院總理李強向巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫致慰問電。

巴基斯坦 習近平 炸彈

延伸閱讀

中共中央軍委八一發文件：全軍「不敢腐不能腐」

共軍反腐整肅火箭軍 魏鳳和等歷任司令受矚目

陸防長李尚福：加強練兵備戰 堅定不移推進統一大業

習近平換將 火箭軍高層大洗牌

相關新聞

京津冀暴雨已20死 60萬人受災

受颱風環流影響，大陸京津冀（北京、天津和河北）連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與傷亡。截至昨晚，已知京津冀三省市總計疏散...

大陸國安部首度公布微信公眾號 鼓勵民眾「一鍵」舉報

大陸國家安全部成立40年，首次推出微信公眾號，並發出第一篇推文宣傳「反間防諜需要全社會動員」

巴基斯坦恐襲事件習近平致慰電：反對一切形式恐怖主義

大陸外交部昨深夜發布訊息，大陸國家主席習近平昨1日就巴基斯坦發生自殺式炸彈襲擊事件向巴基斯坦總統阿爾維致慰問電。習近平強...

從「長安三萬里」到習談話…陸唐風正熱 但一精髓還沒學

今年暑假，中國大陸颳起了一陣「大唐風」，原因來自於一部7月8日上映的動畫電影「長安三萬里」。截至7月30日16時47分，「長安三萬里」票房已經突破人民幣15億元（約新台幣66億元）。電影的熱映也帶動西安的旅遊，許多大陸民眾都跑到西安想體會一下大唐盛世的氛圍，導致西安各景區一票難求，地鐵站外大排長龍。

港選民數連跌2年 30歲以下年減1成

香港選舉事務處公布臨時選民登記冊，顯示地區直選選民數目連續兩年下跌，其中年輕組群的登記選民數跌幅顯著，年長組群的選民數目...

北京多地暴雨致災 陸委會：少部分台商廠房受損

受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，中國大陸北京多地因連日暴雨致大範圍洪澇，並有人員不幸傷亡。陸委會1日指出，據目前掌握訊息，除少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦