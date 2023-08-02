巴基斯坦恐襲事件習近平致慰電：反對一切形式恐怖主義

大陸外交部昨深夜發布訊息，大陸國家主席習近平昨1日就巴基斯坦發生自殺式炸彈襲擊事件向巴基斯坦總統阿爾維致慰問電。習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，對這起襲擊事件予以強烈譴責。

巴基斯坦西北部7月30日發生自殺炸彈攻擊案件。當地警方31日表示，死亡人數已累計至54人，且近半數罹難者為18歲以下孩童，傷者更已破200人。伊斯蘭國（IS）組織31日承認犯案。

習近平表示，驚悉貴國開普省發生一起自殺式爆炸襲擊事件，造成重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。

習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，對這起襲擊事件予以強烈譴責，將繼續堅定支持巴基斯坦推進國家反恐行動計劃，共同維護本地區及世界和平與安全。

而同日，國務院總理李強向巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫致慰問電。