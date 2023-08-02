港選民數連跌2年 30歲以下年減1成

香港選舉事務處公布臨時選民登記冊，顯示地區直選選民數目連續兩年下跌，其中年輕組群的登記選民數跌幅顯著，年長組群的選民數目則上升。

香港新選制下，選民登記為三類，包括地區直選選民、功能界別選民及選舉委員會選民。按選舉事務處一日按例發布二○二三年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單，顯示香港地區直選共有四三二萬名選民，按年下跌百分之一點八七，連續兩年選民數目下跌。

按年齡組別分析，十八至卅歲選民數目跌幅顯著，按年下跌一成；卅一至六十歲選民數目下跌百分之三點五；年滿六十一歲選民數目上升百分之三點八八。

按香港法例，只有正式登記及列入選民登記冊內者，才可在今年十二月十日的區議會選舉中投票。如與二○一九年區議會選舉年相比，今次香港年輕選民數大幅下跌二成，年長選民則上升二成二。

今年有三萬一千人是新登記選民，年輕群組按年下跌三成半，年長組群增六成。